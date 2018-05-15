Мединский отказался от гонорара за спектакль по его роману "Стена"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, по чьему роману "Стена" в Малом театре 22 мая состоится премьера спектакля "Смута. 1609-1611гг" в постановке Владимира Бейлиса, отказался от авторского гонорара и направит все средства на возрождение Смоленской крепостной стены, сообщила РИА Новости во вторник директор театра Тамара Михайлова.

Ранее некоторые СМИ писали, что Мединский получил гонорар в размере 920 тысяч рублей и 8% от продажи билетов на спектакль.

"Когда мы обратились к Владимиру Мединскому с предложением о сотрудничестве, он сразу отказался от гонорара. И принял решение направить средства в Смоленск, на восстановление крепостной стены (уникального памятника истории и культуры, вокруг которого разворачиваются главные события романа и спектакля – ред.). Был заключен договор с региональным отделением РВИО в Смоленске, которому мы и перечисляем деньги", — рассказала Михайлова.

Российское военно-историческое общество (РВИО) — общественно-государственная федерального масштаба, у которой существуют отделения в 83 регионах России.

К эпохе Смутного времени Малый театр обращался много раз — выпущено более 30 постановок за всю историю театра. И для режиссера Бейлиса это не первое обращение к этому периоду русской истории. Сегодня в репертуаре театра в его постановке идет спектакль "Царь Борис" — последняя часть трилогии Алексея Толстого, где главную роль играет народный артист России Валерий Афанасьев. Именно этого актера режиссер пригласил в спектакль "Смута. 1609-1611 гг" на роль воеводы Смоленска Михаила Шеина.

Его главного противника — короля Польши Сигизмунда III — играет народный артист России Валерий Бабятинский.

В спектакле также заняты ведущие актеры театра: Александр Ермаков, Владимир Дубровский, Лидия Милюзина, Алексей Фаддеев, Александр Волков, Ольга Абрамова.

Вместе с режиссером над постановкой работал художник Виктор Герасименко. В спектакле использована музыка Георгия Свиридова.