В США умер композитор и гитарист Гленн Бранка

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В США на 70-м году жизни скончался гитарист и композитор Гленн Бранка. Об этом в Facebook сообщила его жена Регина Блер.

"Гленн Бранка умер во сне прошлой ночью от рака горла", — написала она.

Музыкант известен авангардным подходом к гитарному звуку — в частности, Бранка использовал нестандартные настройки и много экспериментировал с шумами. Он сотрудничал с такими известными группами, как Swans и Sonic Youth.

Самой известной его сольной работой был альбом 1981 года "The Ascension".