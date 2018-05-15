"Тошнотворно": десятки зрителей ушли с премьеры нового фильма фон Триера

Актриса Шиван Фэллон, режиссер Ларс фон Триер и актриса Софи Граболь на фотосессии фильма The House That Jack Built в рамках 71-го Каннского международного фестиваля

Актриса Шиван Фэллон, режиссер Ларс фон Триер и актриса Софи Граболь на фотосессии фильма The House That Jack Built в рамках 71-го Каннского международного фестиваля

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 100 человек не смогли досмотреть до конца новый фильм Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" на премьерном показе в Канне.

В Twitter зрители, попавшие на сеанс, называют фильм "тошнотворным", "мучительным", "жалким", отмечая, что его "не нужно было снимать".

"Только что ушла с премьеры нового фильма Ларса фон Триера, потому что смотреть на то, как в детей стреляют и убивают их — это ни искусство, ни развлечение", — пишет Чарли Анджела.

Как отметил у себя в Twitter обозреватель Variety Рамин Сетудех, фильм "Дом, который построил Джек" — худший фильм года и один из самых неприятных в его жизни опытов, связанных с просмотром кино.

"Никогда ничего подобного не видел на фестивалях. Более 100 человек вышли c фильма <…>, который показывает, как женщинам и детям наносят увечья. "Это отвратительно", сказала одна женщина, покидая зал", — написал он.

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. "It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018

​Сетудех отметил, что те, кто остался, все-таки встретили режиссера овацией. "Как сказал кто-то, сидящий рядом: "Они готовы хлопать чему угодно", — добавил обозреватель.

В 2011 году Каннский фестиваль объявил фон Триера "персоной нон грата" после неудачной шутки о Гитлере. В этому году он впервые вернулся в Канны, хоть и вне конкурсной программы.

"Дом, который построил Джек" — фильм о серийном убийце Джеке, который оформляет каждое свое преступление как произведение искусства. Главную роль исполнил актер Мэтт Диллон, известный по фильму "Столкновение".