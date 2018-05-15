Художники из ЦФО собрались на очередной Липецкий пленэр

ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Художники из 18 регионов ЦФО собрались в Липецкой области на стартовавший во вторник ХIV Липецкий пленэр; они посетят Измалковский район, чтобы запечатлеть на холстах достопримечательности этого края — памятники церковного зодчества, исторические места, природные ландшафты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Руководителем ХIV Липецкого пленэра будет заслуженный художник России Николай Буртов. В числе участников — ведущие художники и члены Российской академии художеств. Пленэр продлится до 24 мая. Затем будут организованы выставки работ участников в Измалковском районе, Липецке и Москве. Позднее будет издан иллюстрированный каталог произведений художников", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что Липецкий пленэр — масштабная долгосрочная программа, направленная на поддержку и развитие изобразительного искусства. Она рассчитана на 20 лет, по числу районов и городов региона. Пленэры собирают живописцев из областей Центральной России и Москвы. Встречи художников проходят с 2005 года при содействии главы администрации Липецкой области Олега Королева и органов местного самоуправления.

"Творческий форум помогает укреплению и развитию дружеских, культурных и творческих связей между регионами Центрального федерального округа. Его участники своим мастерством создают галерею произведений искусства о липецкой земле", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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