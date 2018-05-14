Соломин рассказал, что в ярославском театре "вспоминает детство"

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин в понедельник рассказал журналистам в Ярославле, куда его коллектив приехал на гастроли, что в местном театре имени Волкова, который считается первым русским профессиональным театром, чувствует себя уютно и вспоминает детство.

Гастроли Малого театра проходят в Ярославле с 13 по 16 мая на сцене волковского театра. Зрители увидят спектакли "Не все коту масленица" и "Женитьба", причем последний является премьерным и впервые показывается не в Москве.

По словам Соломина, впервые он побывал в волковском театре лет 25-30 назад. Как и тогда, в атмосфере театра, по его мнению, царит уютность. "Я говорю свои ощущения сегодняшние. Я вспоминаю детство", — сказал артист.

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он особенную энергетику стен волковского театра, Соломин отметил: "Мне нравился, когда я приезжал сюда на гастроли, и нравится этот театр. Потому что это – театр! Ложи, ярусы… все мне это нравится. Почему? Это успокаивает. Во всяком случае меня. И это остается в памяти".

Он пояснил, что любит, когда облик театра не претерпевает кардинальных перемен. Именно так происходит, по его мнению, с театром имени Волкова. "Мне кажется, что есть в жизни вещи, которые нельзя изменять. Нельзя видоизменять", — подчеркнул он.