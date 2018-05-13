Андреасян хочет отправить фильм "Непрощенный" на кинофестиваль в Торонто

КАНН, 13 мая — РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян хочет отправить свой новый фильм "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли на международный кинофестиваль в Торонто, сообщил он на презентации картины в российском павильоне в Канне.

Фильм рассказывает про трагедию над Боденским озером в 2002 году и Виталия Калоева, который потерял в ней всю свою семью.

"У нас идут международные продажи полным ходом. Мы продали фильм в Китай и на другие территории. Ставим цель попасть на международный фестиваль до выхода в прокат. Очень хотим попасть в Торонто, потому что такое кино важно двигать через фестивальную историю, и мы видим, что Торонто идеально подходит для нашего фильма", — сказал Андреасян.

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