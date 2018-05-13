Нагиев рассказал о трудностях на съемках фильма Андреасяна "Непрощенный"

КАНН, 13 мая — РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на съемках фильма Сарика Андреасяна "Непрощенный", где он сыграл Виталия Калоева.

Фильм рассказывает про трагедию над Боденским озером в 2002 году и Виталия Калоева, который потерял в ней всю свою семью. Нагиев на презентации фильма в российском павильоне в Канне рассказал, что самым невыносимым на съемках было переклеивание бород.

"Это были моменты отчаяния. Мы снимали за день сразу несколько перевоплощений: то до катастрофы, то в середине трагедии, то в моменты, когда он сходит с ума, и у него всегда разные бороды разной длины. И переклеивание бород к концу дня приводило меня в отчаяние. Хотелось подойти и сказать: "Извини, я не могу", а ведь надо еще что-то найти в себе и выплеснуть на массового зрителя. Ад!", — поделился Нагиев.

В свою очередь режиссер Сарик Андреасян подчеркнул, что он хотел снять картину максимально с уважением к прототипу главного героя и родственникам жертв трагедии.

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