Запрет Панахи на создание фильмов не повлиял на съемки картины "Три лица"

КАНН, 13 мая — РИА Новости. Запрет на съемки фильмов в течение двадцати лет, который был наложен на иранского режиссера Джафара Панахи, никак не повлиял на создание картины "Три лица", сообщила журналистам в воскресенье иранская актриса Мастанех Мохаджер.
"Условия съемок были хорошими. Мы могли работать в довольно стандартных условиях, несмотря на запрет, хотя они иногда и вызывали какие-то неожиданные трудности, которые нам приходилось быстро обходить. Джафар мастерски с этим справлялся, он всегда может найти какое-то оригинальное решение", — сказала Мохаджер.
"Фильм не сильно сконцентрирован на политике. Он рассказывает историю, которая могла произойти где угодно, поэтому Джафар сохраняет надежду, что его покажут в Иране", — добавила она.