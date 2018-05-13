КАНН, 13 мая — РИА Новости. Иранская актриса Бехназ Джафари назвала сексуальные домогательства глобальной проблемой, однако подчеркнула, что никогда не сталкивалась с этим в Иране.

Бехназ Джафари снялась в картине иранского режиссера Джафара Панахи "Три лица", который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля. Панахи, как и его российский коллега Кирилл Серебренников, чей фильм "Лето" также поборется за Пальмовую ветвь, находится под домашним арестом. Также на режиссера наложен двадцатилетний запрет на съемку фильмов. На пресс-конференции картины место с именем режиссера пустовало.

"То, что случилось с Харви Вайнштейном, — это не проблема отдельной страны, а глобальный феномен. В Иране в этом вопросе несколько другой опыт, но это, безусловно, проблема всего мира", — сказала журналистам в воскресенье Джафари.

По ее словам, она занимается и театром, и кино и всегда встречала со стороны режиссеров большую эмпатию и участие. "С Джафаром Панахи мы часто встречались, но знали друг друга не очень хорошо. Когда у меня появилась возможность поработать с ним, я поняла, что он всегда очень помогает актерам и облегчает им задачу", — добавила она.

В свою очередь актриса Мастанех Мохаджер подчеркнула, что Панахи стоял у истоков женского движения в Иране, так как он одним из первых начал уделять большое внимание сложным и сильным героиням в своих фильмах, которые повлияли на зрителей не только в Иране, но и по всему миру.