Актриса Фарахани рассказала, почему снялась в фильме про курдских женщин

КАНН, 13 мая — РИА Новости. Актриса Гольшифте Фарахани рассказала, почему решила сняться в главной роли в фильме "Девушки солнца" про курдских женщин, которые борются за свою свободу.
"Для меня это история женщин, которые просят освободить их, просят дать им возможность решать за самих себя, не говоря уже о том, чтобы их не пытали и не насиловали. Эти женщины живут такой жизнью, которую нам сложно представить", — сказала Фарахани журналистам в воскресенье.
По ее словам, она глубоко чувствует боль своих предков, матери и бабушки, и поэтому решила сыграть символ свободы для всех женщин.
"Я думаю, что если бы мы все посмотрели на наших матерей и бабушек, мы бы поняли, что каждая из них сталкивалась с несправедливостью. Я подумала, вот что я хочу делать, я хочу освободить своих предков и себя и не передавать эту боль своей дочери, чтобы мы наконец могли жить в мире свободных мужчин и женщин, свободном от невежества", — подчеркнула актриса.
"Пока мы не будем уважать женщину, мы не сможем уважать нашу планету и умрем рано или поздно. Так что первый шаг — уважать наших матерей и сестер", — добавила она.
В свою очередь режиссер картины Ева Хуссон рассказала, что ее семья имеет богатую историю борьбы против фашизма. Ее отец боролся с фашистским режимом Франко в 1939 году и умер в концентрационном лагере, а дядя был анархистом.
"Это история курдских женщин, которых пленили, но им удалось сбежать. Они стали солдатами, и эта история показалась мне невероятной. Они продемонстрировали нечеловеческую силу, и отказались быть жертвами. Они отстояли свою честь. Для них борьба сама по себе была победа", — заметила режиссер.