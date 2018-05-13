Актриса Фарахани рассказала, почему снялась в фильме про курдских женщин

КАНН, 13 мая — РИА Новости. Актриса Гольшифте Фарахани рассказала, почему решила сняться в главной роли в фильме "Девушки солнца" про курдских женщин, которые борются за свою свободу.

Картина была снята француженкой Евой Хуссон, одной из трех женщин-режиссеров, чей фильм участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля.

"Для меня это история женщин, которые просят освободить их, просят дать им возможность решать за самих себя, не говоря уже о том, чтобы их не пытали и не насиловали. Эти женщины живут такой жизнью, которую нам сложно представить", — сказала Фарахани журналистам в воскресенье.

По ее словам, она глубоко чувствует боль своих предков, матери и бабушки, и поэтому решила сыграть символ свободы для всех женщин.

"Я думаю, что если бы мы все посмотрели на наших матерей и бабушек, мы бы поняли, что каждая из них сталкивалась с несправедливостью. Я подумала, вот что я хочу делать, я хочу освободить своих предков и себя и не передавать эту боль своей дочери, чтобы мы наконец могли жить в мире свободных мужчин и женщин, свободном от невежества", — подчеркнула актриса.

Фарахани заметила, что планета тоже наша мать, поэтому всю боль, которую мы причиняем женщинам, мы причиняем и нашей планете.

"Пока мы не будем уважать женщину, мы не сможем уважать нашу планету и умрем рано или поздно. Так что первый шаг — уважать наших матерей и сестер", — добавила она.

В свою очередь режиссер картины Ева Хуссон рассказала, что ее семья имеет богатую историю борьбы против фашизма. Ее отец боролся с фашистским режимом Франко в 1939 году и умер в концентрационном лагере, а дядя был анархистом.

"Это история курдских женщин, которых пленили, но им удалось сбежать. Они стали солдатами, и эта история показалась мне невероятной. Они продемонстрировали нечеловеческую силу, и отказались быть жертвами. Они отстояли свою честь. Для них борьба сама по себе была победа", — заметила режиссер.