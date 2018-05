ЛИССАБОН, 13 мая — РИА Новости. Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала представительница Израиля Нетта с песней Toy.

Нетта назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет смотр в свою страну.

"Евровидение" в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейра с композицией Fuego, на третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший песню Nobody But You.

"Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я сумею тронуть столько людей, сколько смогу. Я думаю, что сегодня все выступили блестяще, в том числе и Элени, но кто-то должен был выиграть", — сказала Нетта на пресс-конференции после объявления результатов.

Победа непохожих

Песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

Нетта выразила свое восхищение тем, что зрители отдали предпочтение "чему-то нестандартному и важному".

"Для меня честь быть частью этого. И я очень горжусь тем, что привезу это невероятное событие в Израиль", — призналась она.

Певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.

"Я помню шесть взволнованных мужчин, сидящих рядом и кричащих мне "Давай, давай, давай!" Я спрашивала себя — да что же происходит?.. Я обычно ношу очки, а сегодня я без них, поэтому я не видела, что происходит на экране", — пояснила она.

По ее словам, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, поскольку она сама является его воплощением. "Я люблю себя, вне зависимости от размера одежды, настроения, голоса. Мне всего лишь нужно быть собой… Каждый раз мы с моей командой стараемся выходить за рамки", — подчеркнула Нетта.

На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.

Он отметил, что в скором времени представители Европейского вещательного союза (EBU) отправятся в Израиль обсуждать подробности "Евровидения"-2019.