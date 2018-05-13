ЛИССАБОН, 13 мая — РИА Новости. Высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня на арене Altice в Парке Наций проходит финальное шоу международного песенного конкурса "Евровидение", позднее вечером определится победитель смотра. В данный момент представители разных стран объявляют оценки, которые выставили участникам члены Национального жюри.

В состав российского жюри в этом году входят композитор Владимир Матецкий, продюсер Яна Рудковская, певица Александра Воробьева, хореограф Сергей Мандрик и ведущий "Европы Плюс" Алексей Мануйлов. Высшую оценку в 12 баллов они присудили представителям Молдавии, группе DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day. Эту композицию написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. Результаты объявила певица Алсу.

Десять баллов отправились Швеции, восемь баллов получил Израиль.