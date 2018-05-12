Министры культуры России и Турции обсудили сотрудничество в области кино

В преддверии перекрёстного Года культуры и туризма Россия-Турция 2019 вместе с Минкультуры Турции обсудили сотрудничество в области кинематографии.



Уже осенью на @channelone_rus состоится премьера: российско-турецкий сериал "Султан моего сердца".https://t.co/2YwZ9qy7Qf pic.twitter.com/ZmIYTjy6Mi