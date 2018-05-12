Лоза о "Евровидении": российским теледеятелям пора думать о своей культуре

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза после выступления Юлии Самойловой на "Евровидении" заявил, что российским телевизионным боссам пора думать о своей культуре, а не "подбирать крохи с европейского медийного стола".

Второй полуфинал "Евровидения" состоялся в четверг. Юлия Самойлова из России, которая исполнила песню I Won't Break, не вышла в финал.

"Сейчас вовсю декларируется, что задачи победить перед Юлей не ставилось, что для нее пропуск в финал уже был пределом мечтаний. Но тогда какой смысл был в очередной раз облизывать англичан? Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке и номером, сделанном силами россиян!" — написал Лоза в Facebook.

По его словам, "пора уже нашим теледеятелям начать думать о своей культуре, а не только подбирать крохи с европейского медийного стола".

Самойловой он желает здоровья и хвалит ее за мужество, "ведь половину песни она все-таки осилила".

"Ну а требовать от нее большего было бы бесчеловечно, ведь она физически неспособна полноценно петь, так как в силу особенностей заболевания не может набрать в легкие достаточное количество воздуха. К тому же, как сама сказала, чувствовала себя в этот вечер неважно", — написал Лоза.

Представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины вышли в финал конкурса, который пройдет в воскресенье в Лиссабоне на арене Altice в Парке Наций.