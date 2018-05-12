ВОРОНЕЖ, 12 мая — РИА Новости. Режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова стали лауреатами Платоновской премии, которая вручается на фестивале в Воронеже памяти писателя Андрея Платонова, сообщает дирекция международного Платоновского фестиваля искусств.

Платоновская премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за "значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций".

В пятницу, 11 мая, в здании правительства Воронежской области прошло заключительное заседание совета по присуждению Платоновской премии.

"Впервые премия присуждена сразу двум кандидатам… Лауреатами премии стали театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова. Награда присуждена им с формулировкой: "за бесстрашие и достоинство в искусстве", — говорится в сообщении.

Церемония вручения премии пройдет 15 июня в рамках Платоновского фестиваля искусств, уточнили в дирекции.

Платоновская премия учреждена в 2011 году. Первым лауреатом стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году — Лев Додин, художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России. В 2013 году жюри отдало предпочтение Михаилу Плетневу — пианисту, композитору, дирижеру, народному артисту РФ. В 2014 году лауреатом премии стал российский художник-мультипликатор Александр Петров. В 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов, в 2016 году — кинорежиссер Александр Сокуров, в 2017 — писатель Алексей Иванов.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы". Восьмой фестиваль пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня.