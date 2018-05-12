В Анкаре состоялась премьера фильма "Собибор"

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Премьера фильма Константина Хабенского "Собибор" состоялась в пятницу в турецкой столице, организатором показа стало представительство Россотрудничества в Анкаре при поддержке посольства РФ в Турции.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы "Собибора" прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая..

На премьере фильма в Анкаре присутствовали представители органов власти Турции и дипкорпуса, изучающие русский язык турецкие студенты, а также проживающие и работающие в Турции российские граждане.

"Сразу скажу, это кино жесткое. Но это правда жизни, наша общая история, которую надо знать. Нужно знать весь тот ужас, через который прошли наши предки, чтобы понимать, какую цену имеет мирное небо над головой и как страшна война", — сказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов, выступая перед показом фильма.

"Все мы помним, что именно многонациональный советский народ принял на себя самые жестокие удары врага. На территории СССР прошли решающие битвы, которые изменили ход Второй Мировой. Именно советская армия вошла в Берлин и водрузила знамя победы над Рейхстагом", — отметил российский посол.

Он выразил сожаление тем, что в последнее время все громче звучат голоса тех, кто желает переписать историю Второй мировой войны, подогнать ее под свои политические интересы.

"Чем больше времени проходит со дня победы в Великой Отечественной войне, тем выше наша ответственность за сохранение и передачу будущим поколениям памяти о доблести и отваге наших дедов и прадедов, стойко и самоотверженно сражавшихся на фронте, в партизанских отрядах, работавших на износ в тылу", — добавил Ерхов.

Он предложил почтить перед началом фильма минутой молчания тех, кто погиб на полях сражений, был замучен в концлагерях, плену и оккупации.

Фильм вызвал большой интерес у аудитории, он демонстрировался в переполненном зале, по окончании показа раздались аплодисменты. Зрители не смогли сдержать своих эмоций, некоторые из них выходили из зала со слезами на глазах.

"Мы не так много знаем о Второй мировой войне, хотя многим в Турции известно, что Россия понесла самые тяжелые потери в войне и внесла решающий вклад в поражение фашистской Германии. Этот фильм очень тяжелый, и когда его смотришь, думаешь ещё и о том, что таких концлагерей и таких настоящих героев было очень много, и мы очень многих просто не знаем. Турция тоже пережила много страшных страниц в своей истории. И такие фильмы, как "Собибор", напоминают нам и подрастающему поколению о том, что нельзя допускать никаких войн", — поделилась с РИА Новости своими впечатлениями о фильме помощник депутата парламента Турции Мухтерем Ылгаз.