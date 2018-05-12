РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Анкаре состоялась премьера фильма "Собибор"

12:5512.05.2018
(обновлено: 12:57 12.05.2018)
11410
© Фото : Cinema ProductionКадр из фильма Собибор. Архивное фотоКадр из фильма Собибор. Архивное фото
© Фото : Cinema Production

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Премьера фильма Константина Хабенского "Собибор" состоялась в пятницу в турецкой столице, организатором показа стало представительство Россотрудничества в Анкаре при поддержке посольства РФ в Турции.

Кадр из фильма Собибор. Архивное фото
© Патриот Продакшнс (2017)
В Польше фильм "Собибор" выходит в широкий прокат
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы "Собибора" прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая..

На премьере фильма в Анкаре присутствовали представители органов власти Турции и дипкорпуса, изучающие русский язык турецкие студенты, а также проживающие и работающие в Турции российские граждане.

"Сразу скажу, это кино жесткое. Но это правда жизни, наша общая история, которую надо знать. Нужно знать весь тот ужас, через который прошли наши предки, чтобы понимать, какую цену имеет мирное небо над головой и как страшна война", — сказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов, выступая перед показом фильма.

"Все мы помним, что именно многонациональный советский народ принял на себя самые жестокие удары врага. На территории СССР прошли решающие битвы, которые изменили ход Второй Мировой. Именно советская армия вошла в Берлин и водрузила знамя победы над Рейхстагом", — отметил российский посол.

Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генсек ООН отметил вклад СССР в победу над фашизмом
Он выразил сожаление тем, что в последнее время все громче звучат голоса тех, кто желает переписать историю Второй мировой войны, подогнать ее под свои политические интересы.

"Чем больше времени проходит со дня победы в Великой Отечественной войне, тем выше наша ответственность за сохранение и передачу будущим поколениям памяти о доблести и отваге наших дедов и прадедов, стойко и самоотверженно сражавшихся на фронте, в партизанских отрядах, работавших на износ в тылу", — добавил Ерхов.

Он предложил почтить перед началом фильма минутой молчания тех, кто погиб на полях сражений, был замучен в концлагерях, плену и оккупации.

Константин Хабенский поспорил с журналисткой после показа Собибора
Константин Хабенский поспорил с журналисткой после показа "Собибора"
Фильм вызвал большой интерес у аудитории, он демонстрировался в переполненном зале, по окончании показа раздались аплодисменты. Зрители не смогли сдержать своих эмоций, некоторые из них выходили из зала со слезами на глазах.

"Мы не так много знаем о Второй мировой войне, хотя многим в Турции известно, что Россия понесла самые тяжелые потери в войне и внесла решающий вклад в поражение фашистской Германии. Этот фильм очень тяжелый, и когда его смотришь, думаешь ещё и о том, что таких концлагерей и таких настоящих героев было очень много, и мы очень многих просто не знаем. Турция тоже пережила много страшных страниц в своей истории. И такие фильмы, как "Собибор", напоминают нам и подрастающему поколению о том, что нельзя допускать никаких войн", — поделилась с РИА Новости своими впечатлениями о фильме помощник депутата парламента Турции Мухтерем Ылгаз.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Сергей Асаулов
народ кто смотрел фильм, как ?
13:03
12.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена