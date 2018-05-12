Польский фильм обошел "Лето" Серебренникова в рейтинге кинокритиков в Канне

КАНН, 12 мая — РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" уступил картине польского режиссёра Павла Павликовского "Холодная война" в рейтинге кинокритиков Каннского фестиваля, передаёт РИА Новости.
Четвертое место разделили фильм открытия "Все знают" иранского режиссёра Асгара Фархади и дебют американского режиссёра египетского происхождения А.Б. Шоки "Судный день".
Всего в конкурсе Каннского фестиваля участвует 21 картина.
Международный Каннский фестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 8 мая и продлится до 19 мая.