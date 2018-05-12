РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Франкенштейн и возвращение "Такси": что посмотреть в кино

08:0012.05.2018
(обновлено: 08:01 12.05.2018)
04010
© BFI Film Fund (2017)Кадр из фильма Красавица для чудовищаКадр из фильма Красавица для чудовища
© BFI Film Fund (2017)

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пока супергеройская франшиза "Мстители. Война бесконечности" продолжает бить рекорды российского и мирового бокс-офиса, в прокат выходят и другие достойные фильмы. РИА Новости рассказывает, что посмотреть в кино, если устали от голливудских блокбастеров.

"Красавица для чудовища"

© BFI Film Fund / Gidden Media (2017)Кадр из фильма "Красавица для чудовища"
© BFI Film Fund / Gidden Media (2017)
Кадр из фильма "Красавица для чудовища"

Британский байопик о жизни писательницы Мэри Шелли — автора знаменитого готического романа "Франкенштейн" — на первый взгляд типичная историческая драма с красивыми костюмами и меланхоличной Эль Феннинг в главной роли. Однако эта лента не совсем обычная. Ее создатель, Хайфа Аль-Мансур, — первая женщина-режиссер в Саудовской Аравии и автор первого фильма, номинированного от этой страны на "Оскар". В ее интерпретации Англия XIX века во многом схожа с родиной Аль-Мансур по части консервативности нравов и отношения к женщинам.

"Анон"

Из прошлого переносимся в будущее — фантастический триллер "Анон" рассказывает об идеальном цифровом обществе, в котором нет преступности, потому что полностью искоренена анонимность. Как всегда в антиутопиях, у идиллии есть обратная сторона — люди лишены личной жизни и гражданских прав, за каждым их шагом следят. И все же находится девушка, которая не числится в базе данных, что неминуемо влечет неприятности.

"Статус: Обновлен"

Еще одна футуристичная фантазия воплощена в комедии "Статус: Обновлен". Фильм посвящен актуальной проблеме взаимоотношений с гаджетами. Главный герой — старшеклассник Кайл — не выпускает из рук смартфон и, как все сверстники, озабочен своей популярностью в новой школе. Однажды к нему попадает чудо-приложение, воплощающее в реальность любой опубликованный пост. Однако, как легко догадаться, счастье совсем не в лайках и показной славе.

"Такси-5"

Продолжение комедийной франшизы Люка Бессона — на этот раз без любимого в России "таксиста" Сами Насери, но с культовым белым Пижо и фирменным французским юмором. По сюжету бороться с марсельской мафией предстоит племяннику героя предыдущих частей Даниэля. К сожалению, водительские таланты дяди молодой человек не унаследовал, и ему на помощь приходит присланный из Парижа амбициозный и исполнительный полицейский. На этом принципиальные отличия от прошлых фильмов, пожалуй, заканчиваются, но на новизну лента и не претендует. Зато погони, драки и шутки гарантируют зрителям хорошую дозу ностальгии.

"Собибор"

© Фото : Cinema ProductionКадр из фильма "Собибор"
© Фото : Cinema Production
Кадр из фильма "Собибор"

Российская премьера режиссерского дебюта актера Константина Хабенского состоялась 3 мая, накануне Дня Победы. История единственного успешного восстания в нацистском лагере смерти "Собибор" уже покорила зрителей в Германии, Австрии, Сербии, Словакии, США и даже штаб-квартире ООН. Сейчас лента выходит в широкий прокат в Польше, где и происходили воссозданные в фильме события. Режиссер и исполнитель главной роли — советского офицера Александра Печерского, организовавшего восстание, — уверен, что фильм получился по-настоящему общечеловеческим, поэтому найдет своего зрителя в любой стране.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена