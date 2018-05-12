Франкенштейн и возвращение "Такси": что посмотреть в кино

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пока супергеройская франшиза "Мстители. Война бесконечности" продолжает бить рекорды российского и мирового бокс-офиса, в прокат выходят и другие достойные фильмы. РИА Новости рассказывает, что посмотреть в кино, если устали от голливудских блокбастеров.

"Красавица для чудовища"

© BFI Film Fund / Gidden Media (2017) Кадр из фильма "Красавица для чудовища" © BFI Film Fund / Gidden Media (2017) Кадр из фильма "Красавица для чудовища"

Британский байопик о жизни писательницы Мэри Шелли — автора знаменитого готического романа "Франкенштейн" — на первый взгляд типичная историческая драма с красивыми костюмами и меланхоличной Эль Феннинг в главной роли. Однако эта лента не совсем обычная. Ее создатель, Хайфа Аль-Мансур, — первая женщина-режиссер в Саудовской Аравии и автор первого фильма, номинированного от этой страны на "Оскар". В ее интерпретации Англия XIX века во многом схожа с родиной Аль-Мансур по части консервативности нравов и отношения к женщинам.

"Анон"

Из прошлого переносимся в будущее — фантастический триллер "Анон" рассказывает об идеальном цифровом обществе, в котором нет преступности, потому что полностью искоренена анонимность. Как всегда в антиутопиях, у идиллии есть обратная сторона — люди лишены личной жизни и гражданских прав, за каждым их шагом следят. И все же находится девушка, которая не числится в базе данных, что неминуемо влечет неприятности.

"Статус: Обновлен"

Еще одна футуристичная фантазия воплощена в комедии "Статус: Обновлен". Фильм посвящен актуальной проблеме взаимоотношений с гаджетами. Главный герой — старшеклассник Кайл — не выпускает из рук смартфон и, как все сверстники, озабочен своей популярностью в новой школе. Однажды к нему попадает чудо-приложение, воплощающее в реальность любой опубликованный пост. Однако, как легко догадаться, счастье совсем не в лайках и показной славе.

"Такси-5"

Продолжение комедийной франшизы Люка Бессона — на этот раз без любимого в России "таксиста" Сами Насери, но с культовым белым Пижо и фирменным французским юмором. По сюжету бороться с марсельской мафией предстоит племяннику героя предыдущих частей Даниэля. К сожалению, водительские таланты дяди молодой человек не унаследовал, и ему на помощь приходит присланный из Парижа амбициозный и исполнительный полицейский. На этом принципиальные отличия от прошлых фильмов, пожалуй, заканчиваются, но на новизну лента и не претендует. Зато погони, драки и шутки гарантируют зрителям хорошую дозу ностальгии.

"Собибор"

© Фото : Cinema Production Кадр из фильма "Собибор" © Фото : Cinema Production Кадр из фильма "Собибор"

Российская премьера режиссерского дебюта актера Константина Хабенского состоялась 3 мая, накануне Дня Победы. История единственного успешного восстания в нацистском лагере смерти "Собибор" уже покорила зрителей в Германии, Австрии, Сербии, Словакии, США и даже штаб-квартире ООН. Сейчас лента выходит в широкий прокат в Польше, где и происходили воссозданные в фильме события. Режиссер и исполнитель главной роли — советского офицера Александра Печерского, организовавшего восстание, — уверен, что фильм получился по-настоящему общечеловеческим, поэтому найдет своего зрителя в любой стране.