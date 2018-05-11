Умерла актриса театра "Современник" Мария Шверубович

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На 69-м году жизни скончалась актриса Мария Шверубович, сообщается на странице Музея МХАТ в Facebook.

"Сотрудники Музея МХАТ вспоминают о ней с необыкновенной теплотой и благодарностью. Мы скорбим вместе с близкими Марии Вадимовны Шверубович", — говорится в публикации.

Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище, написала в Facebook ее дочь Ольга Любимова.

Мария Шверубович окончила Школу-студию МХАТ. Работала в театре "Современник" и на радио. Играла в спектаклях "С любимыми не расставайтесь", "Валентин и Валентина", "Белоснежка и семь гномов", "Двенадцатая ночь" и других постановках.