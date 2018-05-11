"Кто он такой?" Лоза прокомментировал слова Скрипки о России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал русофобское высказывание солиста украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки на концерте в Нидерландах.

Во время выступления в Гааге Скрипка заявил, что рад играть в городе, "где будет скоро суд над Россией". После этого треть посетителей ушли с концерта. По словам украинского музыканта, он не стал извиняться за сказанное и успокоил себя тем, что среди покинувших выступление были лишь россияне.

По мнению Юрия Лозы, высказывание Скрипки "никаким образом не сказывается" на жизни россиян.

"Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит?<…> Что он великий музыкант, что ли? Да нет, конечно. Какую его песню поют в мире?", — заявил певец в интервью телеканалу "360".

Музыкант также добавил, что подобная агрессия в адрес России со стороны среди украинских артистов связана с "определенным заказом" США.

"Украина сейчас настроена русофобски, потому что ей надо отрабатывать американские деньги", — подчеркнул Лоза.