Казармы Семеновского полка станут частью сцены МДТ в Петербурге

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Воссозданные казармы лейб-гвардии Семёновского полка станут частью новой сцены академического Малого драматического театра (МДТ) в Санкт-Петербурге, они будут использованы как помещения для фойе, касс и служебных помещений, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"Как и предполагает проект строительства новой сцены МДТ, здание казарм станет частью театра. Однако в связи с ужасным состоянием постройки, которая по сути находится в руинированном состоянии, мы рассматриваем вариант разборки здания и его последующего воссоздания", — сказала глава северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Наталья Волынская.

Она отметила, что здание несет эстетическую и функциональную нагрузку в проекте и "будет восстановлено в исторической архитектуре с использованием аутентичных материалов".

По ее словам, вопрос степени разборки здания "всесторонне прорабатывается специалистами с привлечением экспертов".

В проекте строительства МДТ постройку планируется использовать под размещение фойе, гардероба, кафе, ресторана, билетных касс, служебных и технических помещений.