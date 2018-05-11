Фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова" выйдет в прокат в октябре

КАНН, 11 мая — РИА Новости. Русский комедийный фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова" с Алексеем Гуськовым в главной роли выйдет в прокат в России 18 октября, об этом актер сообщил на презентации проекта в российском павильоне на Каннском кинофестивале в пятницу.

"Это современная картина, комедийная. Мы ориентируемся на семейную аудиторию. Фильм выйдет в прокат 18 октября", — сказал Гуськов.

По его словам, по сюжету картины неудачливый актер Александр Христофоров работает в парке аттракционов. Зритель застает его в самый сложный момент жизни — когда от него отворачиваются жена, дочь, а врачи ставят неутешительный диагноз.

"Я вложил в этот фильм много размышлений обо всем, о себе в том числе", — заметил актер.

Лучшего друга героя в картине сыграет Игорь Угольников. Бюджет фильма фильма составляет 125 миллионов рублей, при этом 60 миллионов дал на фильм Фонд кино. Режиссером фильмом выступит Евгений Шелякин.

Также Игорь Угольников рассказал о двух проектах своей студии "Военфильм". Первый из них, "Ильинский рубеж", в котором снимутся Алексей Гуськов и Александр Безруков, посвящен подвигу подольских курсантов в 1901 году в битве под Москвой.

"Это история, которая абсолютно нас потрясла, немногие об этом знают. Пятого октября 1941 года Москва была открыта для врага, некого было остановить противника. Тогда на встречу немцам отправляю. 3,5 тысячи курсантов, которым необходимо было пять-семь дней продержать оборону. Они простояли две недели", — отметил Угольников, уточнив, что прокатом уже заинтересовался Китай.

Второй проект, на который Минкультуры выделило 50 миллионов рублей, под названием "Учености плоды" рассказывает про пушкинские места во время Второй мировой войны и историю фрау Шиллер, немецкого пушкиниста, которая сталкивается с комиссией Розенберга.

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