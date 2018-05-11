МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На 37-м году жизни скончался солист шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон, сообщает The Hollywood Reporter.

По информации правоохранительных органов, тело музыканта было обнаружено в водах залива Ферт-оф-Форт в порту Эдгар. Точные причины смерти не называются.

В среду музыкант был объявлен пропавшим без вести: Хатчисон вышел из своего номера в отеле и не вернулся.

Семья погибшего рассказала о том, что артист долгое время боролся с депрессией и находился в "хрупком состоянии". Родственники музыканта заявили, что они "совершенно опустошены" смертью такого "страстного, красноречивого и харизматичного" певца.

В 2003 году Скотт Хатчисон основал рок-групу Frightened Rabbit, в которой он исполнял сольные партии и играл на гитаре. Вместе с коллективом артист записал пять студийных альбомов.