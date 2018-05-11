В Лондоне растет интерес к российскому кино, считает эксперт

КАНН, 11 мая — РИА Новости. Интерес к российскому кино в Лондоне только возрос после ухудшения российско-британских отношений, сообщил РИА Новости основатель недели российского кино в Лондоне и премии "Золотой единорог" Филип Перкон.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Как только начали происходить эти события, и чем больше идет негатива между нашими странами, тем больше интереса к российским фильмам", — сказал Перкон.

Он отметил, что на неделе российского кино все билеты уже распроданы и приходится искать дополнительные помещения для мастер-классов и кинопоказов, так как все проявляют небывалый интерес.

"Все зарубежные актеры и кинокритики, которые с нами дружат, захотели помогать с организацией фестиваля, так как они не согласны с тем, что происходит, и верят в диалог", — добавил собеседник агентства.

Неделя российского кино и премия "Золотой единорог", в рамках которой международное жюри вручает премии лучшим российским картинам, пройдет в Лондоне в ноябре и декабре.