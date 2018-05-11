Создатели "Смешариков" работают над полнометражным мультфильмом о домовом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Создатели "Смешариков" работают над полнометражным мультфильмом "Мой Домовой", который расскажет о дружбе маленькой девочки с сказочным существом, сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

Мультфильм "Мой Домовой" расскажет о забавном, но очень невезучем существе по имени Финик, которого могут видеть новые жильцы его дома. У главного героя завязывается дружба с девочкой Кристиной, а вскоре необычного домочадца принимает и вся семья.

"В этом проекте уникально то, что мы создаем и показываем зрителям мир, который находится рядом с нами, в нашей привычной, обыденной обстановке, но остается для нас невидимым", — рассказал режиссер проекта Денис Чернов, чьи слова приводит пресс-служба.

В компании уточнили, что проект картины разрабатывается в сотрудничестве со сценаристом Тимом Веренко, который является руководителем американской студии 3Beep и ранее работал над проектами "Покемон", "Клуб Винкс" и "Снежная королева-3".

Российский анимационный холдинг ГК "Рики" является правообладателем "Смешариков".