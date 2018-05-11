Выходные в Москве: концерт Alt-J и спектакль по Вырыпаеву "Солнечная линия"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке классиков "Кукрыниксы, знаменитые и неизвестные" или познакомиться с произведениями молодого искусства на экспозиции в Третьяковской галерее на Крымском валу, оценить новый спектакль "Солнечная линия" по пьесе Ивана Вырыпаева в Центре имени Мейерхольда или услышать живое исполнение любимых хитов на концерте британской группы Alt-J.
Выставки
"Черпая вдохновение из окружающей действительности, Кукрыниксы создавали карикатуры, военные и политические плакаты, живописные пейзажи, книжные иллюстрации. Данная выставка охватывает все многообразие жанров, которое позволит отобразить выдающиеся грани таланта легендарного коллектива", — говорится в сообщении пресс-службы музея.
Гости Третьяковской галереи на Крымском валу могут ознакомиться с молодым искусством на выставке "Искусство 2000-х". Экспозиция объединяет около ста произведений, среди которых картины, рисунки, инсталляции, видео современных художников. Проект исследует изменения, произошедшие в российском искусстве начала века, сопоставляет художественные программы молодых авторов и ключевые работы мастеров "генерации 1990-х". Среди участников выставки Петр Быстров, Владимир Дубосарский, Арсений Жиляев, Олег Кулик, Николай Полисский, Хаим Сокол, Валерий Чтак и другие.
Театр
На сцене Центра имени Мейерхольда в субботу покажут спектакль "Солнечная линия" по пьесе известного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Главными героями постановки становятся супруги Барбара и Вернер. После семи лет совместной жизни они сталкиваются с абсолютным непониманием, и на протяжении спектакля пытаются преодолеть эту стену. Режиссером постановки выступил Виктор Рыжаков, который сотрудничает с Вырыпаевым не впервые. По словам драматурга, в пьесе он хотел показать механизм того, как люди не могут найти контакт и что им мешает. "И цель этой пьесы — терапевтическая. Ты можешь проработать для какой-то пары, которая пришла на спектакль, эти механизмы", — считает автор.
"Этот спектакль особенный для меня, я вырос в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Так как я на сцене с раннего возраста, то принимал участие во множестве мероприятий, посвященных теме блокадного Ленинграда и людям, которые пережили это тяжелое время, можно сказать, что репетировал этот спектакль долго… Я открылся сам для себя по новому благодаря этому спектаклю", — сказал Зацепин, исполнивший роль Марата.
Кино
Кроме того, в российский прокат вышла документальная картина "Вествуд: Панк, икона, активист" о жизни легендарного лондонского дизайнера Вивьен Вествуд. В ее творчестве и работе уживаются королевская сдержанность и панковский бунт. Режиссеру Лорне Такер удалось уговорить своевольную звезду на интервью, получить доступ к уникальным архивам и пообщаться с ее родственниками и близкими знакомыми, чтобы создать первый фильм о ней. Особого восторга у модного дома Вествуд он не вызвал, но каждый зритель волен самостоятельно отыскать в нем плюсы и минусы.
Концерты
В субботу на сцене концертной площадки "Известия Hall" британский коллектив Alt-J представит свой третий альбом "Relaxer". Они дебютировали в 2012 году, полюбившись слушателям своими спокойными мелодичными треками, в которых, впрочем, не было ни капли меланхолии. С тех пор они неоднократно становились номинантами и лауреатами престижных музыкальных премий. Наиболее известны хиты группы "Breezblocks", "Matilda" и "Fitzpleasurе".