Русский "Ла-Ла Ленд": в Канне оценили фильм Серебренникова "Лето"

КАНН, 10 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Критики Каннского кинофестиваля, опрошенные РИА Новости, высоко оценили фильм Кирилла Серебренникова "Лето", который представлен в основном конкурсе смотра, назвав его нежным и увлекательным, но немного затянутым.

Мировая премьера фильма прошла 9 мая. Продюсер картины Илья Стюарт и актеры Тео Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью "Kirill Serebrennikov" в поддержку находящегося под домашним арестов режиссера. Его также поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.

После окончания фильма зрители встали со своих мест и несколько минут приветствовали аплодисментами съемочную группу фильма.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко. В российский прокат картина выйдет 7 июня.

Русский "Ла-Ла Ленд"

"Фильм очень нежный и не похожий на то, что Серебренников делал раньше. Здесь сложно понять, сам ли он его сделал, потому что он монтировал фильм в домашних условиях, и невозможно точно определить, насколько он принимал участие в постпродакшне", — рассказала обозреватель Евгения Смурыгина.

Она отметила, что настоящая находка — это музыкальные номера, которые включены в картину. "Этот ход работает превосходно. Это легкая история, большей частью про любовь. Я бы даже сказала, что это такой русский "Ла-Ла Ленд". В фильме много поют, и эти номера могут быть вырезаны и стать отдельными клипами", — пояснила собеседница агентства, отметив, что в фильме также присутствуют интересные визуальные находки.

Эпоха не читается



В свою очередь критик Александр Беридзе отметил, что несмотря на высокое качество фильма, его нельзя назвать правдоподобным.

"Эпоха не читается, потому что это очень-очень наша, специфическая история, поэтому я не уверен, что иностранная публика сможет ее полностью понять и оценить. Я сам из Санкт-Петербурга, и такого как там, нет нигде, даже в Москве. В целом мне очень понравился фильм", — сказал он.

Красивый, но затянутый



"Мне было интересно посмотреть фильм о музыкальной сцене в СССР и том, как музыканты тогда взаимодействовали с государством. Получается, что тогда музыка была посвящена борьбе с официальной повесткой дня, которая полностью контролировалась государством", — отметил критик Мэтт Хофман.

Он особенно отметил сцену, где люди не могут встать в доме культуры на рок-концерте, потому что это запрещено.

"Фильм длинноват, но мне понравилась музыка. Мне кажется, это фильм не столько о любви или политике, но этой извечной теме мужчин и женщин в музыкальных группах и про то, с какими проблемами они сталкивались", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь критик Джейсон Горбер отметил, что фильм играет с историей и мешает реальность и выдумку. "Слишком длинный, как и все картины в Канне, но тем не менее милый, трогательный и музыкальный иногда совершенно непредсказуемым образом. Действительно сильная работа", — подчеркнул он.