В Канне представили первый в мире сериал для мобильных телефонов

КАНН, 10 мая — РИА Новости. Образовательный сериал для мобильных телефонов "1968. Digital", снятый в новом формате "screen life", представили в российском павильоне в Канне.

"Проект "1968. Digital" — первый в истории кинематографа и телевидения вертикальный сериал, сделанный для мобильных телефонов. В Америке он будет распространяться на Buzzfeed, во Франции — в Liberacion, а в России — на Амедиатеке и Вконтакте", — сказал автор идеи Карен Шаинян.

В свою очередь продюсер Тимур Бекмамбетов пояснил, что сериал сделан в новом формате "screen life", когда все действие фильма переносится на экраны мобильных телефонов героев. Так, в сорока эпизодах сериала зритель будет наблюдать за жизнью политических деятелей как бы через их мобильные телефоны, хотя у Франсуа Трюффо, Мохаммеда Али, Энди Уорхола и Владимира Высоцкого тогда их не было.

Автор идеи Михаил Зыгарь пояснил, что 1968 год был одним из самых важных в истории двадцатого века. Тогда произошли протесты афроамериканцев в США, Пражская весна в Чехословакии, секс-революция, и был придуман интернет.

"Мы хотим показать через новый формат жизнь людей, которые жили в то время", — добавил он.