Стали известны подробности номера Самойловой на "Евровидении"

ЛИССАБОН, 10 мая — РИА Новости, Валерия Высокосова. Постановка, с которой представительница России Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале на "Евровидении", технически очень сложная; эмоции артистов на сцене каждый раз делают ее очень живой, рассказал РИА Новости режиссер номера Алексей Голубев.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Россию на конкурсе представляет Юлия Самойлова с песней I Won’t Break. В четверг она выступит во втором полуфинале. Над новым треком Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

"Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении", — сказал Голубев.

По его словам, номер строится таким образом, чтобы зритель прежде всего оценил талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни.

"На второй репетиции мы поработали над актерской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя", — признался постановщик.

По его словам, танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.

Он также отметил, что телевизионная группа в Лиссабоне идет навстречу российской делегации и прислушивается к тем просьбам, который озвучивает режиссер, чтобы показать номер по телевидению в самом правильном свете.