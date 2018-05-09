"Дело Собчака" и "1968 digital": какие новинки представит Россия в Канне

КАНН, 9 мая — РИА Новости. Официальное открытие Российского павильона в рамках Каннского фестиваля прошло в среду. На площадке в течение киносмотра презентуют фильмы "Ильинский рубеж", "Непрощенный", "Дело Собчака", а также киноальманах Global russians и Московскую кинокомиссию, как сообщила глава Роскино Екатерина Мцитуридзе на открытии павильона.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А, — Международный Каннский кинофестиваль.

Россию в основной программе смотра будут представлять фильмы "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. Оба проекта будут представлены на открытии павильона. Также посетителям расскажут о двух короткометражках российских режиссеров, которые попали в параллельные программы фестиваля: "Календарь" Игоря Поплаухина в программе Cinéfondation и "Я нормальный" Михаила Бородина в Неделе кинокритики.

РИА Новости выступает информационным партнером Российского павильона на Каннском кинофестивале-2018. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Сайт RIA.ru читают свыше 4,5 миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета.

Фильмы стенда

"Роскино при поддержке Министерства культуры России, правительства Москвы и ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" представит российские фильмы, телевизионные проекты и анимацию на стенде Roskino — Russian Cinema Worldwide. Мы начинаем с презентации проекта "1968. Digital", позже представит свой фильм Нана Джорджадзе, а также Алексей Гуськов со своим интересным проектом, он презентует свою студию", — сказала Мцитуридзе.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля

Она отметила, что одним из самых крупных проектов станет фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской. "В фильме, можно сказать, главную роль играет действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. Там будет много персонажей, которые дают интервью, поэтому фильм сделан в жанре документального расследования, такой своеобразный триллер", — пояснила глава Роскино.

Еще одной картиной, которую представят в российском павильоне в Канне, станет драма "Непрощенный" Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. "Сарик проделал огромную работу над собой, переосмыслил свое творчество и выдал очень качественный продукт, и Дмитрий Нагиев в этом фильме действительно достоин любви и восхищения", — заметила Мцитуридзе.

Московская кинокомиссия

В то же время Фонд кино представит итоги работы российской киноиндустрии в 2017 году, компания "58,5 Продакшн"- проект "Вечная жизнь Александра Христофорова", а продюсер Юлия Соболевская и сценарист Ирина Марийчук — фильм "Кроличья лапа", а Антон Ланге — фильм "Москва в движении".

Более того, на объединенном стенде российских кинематографистов будет представлена Кинокомиссия Москвы. Основная задача Кинокомиссии – поддержка российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории Москвы, содействие в решении организационных, административных, и производственных вопросов, консультации по выбору локаций, получение разрешения на съемки и предоставление доступа на труднодоступные локации.

"Мы представим в Канне Московскую Кинокомиссию — новые возможности организации съемочного процесса в Москве, которые включают условия согласования, базы данных, фото узнаваемых или малоизвестных локаций. Кстати, и дизайн стенда Роскино также, помимо лайтбоксов с фильмами и сериалами, разработан на базе уникальных фотографий Москвы", — подчеркнула Мцитуридзе, чьи слова приводит пресс-служба.

Global russians

Традиционно в Канне Роскино представляет киноальманах "Global russians", который был создан в 2011 году. Тема альманаха этого года — "Москва в движении". Для участия в конкурсе допускались игровые фильмы длительностью до 60 секунд, которые необходимо было выложить в Instagram. Режиссеры фильмов, включенных в альманах, могут поучаствовать в программе Short Film Corner, что позволит им посетить специальные мероприятия и мастер-классы, обменяться опытом с коллегами из других стран, а также встретиться с профессионалами индустрии, находить партнеров для будущих проектов.

Producers network

В этом году шесть молодых продюсеров из России примут участие в программе Producers Network в рамках Каннского международного кинорынка. При этом благодаря партнерству Роскино и Producers Network в этот раз запланирован "Фокус на Россию", что означает, что российские проекты будут в центре внимания, рассказали в пресс-службе Госкино.

Отмечается, что в рамках мероприятия также покажут видеофильм о представителях российской делегации, в который войдут индивидуальные презентации каждого из заявленных продюсеров. Так, продюсер Мила Розанова представит в Канне кинокомпанию "Новые люди" и картину "Подбросы" режиссера Ивана Твердовского.

Продюсер Екатерина Филиппова, которая представляет студию Пан Атлантик, презентует совместное производство трех стран — России, Франции и Эстонии — "Человек, который удивил всех", режиссерами которой выступили Наталья Меркулова и Алексей Чупов. Генеральный директор, продюсер производственной компании "Вега Фильм" Катерина Михайлова представит картину "Куклы" Андрея Троицкого.

По данным пресс-службы, продюсер Катерина Тарбо-Игнатенко будет представлена от студии "Viva Films" и расскажет в Канне про проект российско-грузинского производства "43" Дито Цинцадзе, проект "Хрусталь" Дарьи Жук и "Альманах" короткометражных фильмов выпускников ВГИКа. Продюсер Сергей Яхонтов на Producers Network презентует фильм "Снежная дорога" от компании "Stereotactic". Кроме того, в Канне будут представлены новые проекты студии "Союзмультфильм".

Более того, проекты "Гофманиада", "Оранжевая корова" и "Зебра в клеточку" представит студия "Союзмультфильм". "Нам очень приятно, что Роскино верит в потенциал наших фильмов. Для жителей России мультфильмы — это одна из частиц национального культурного кода, но мы уверены, что анимация в современном мире — это язык международного общения, а копродукция — очень важный инструмент в изучении современных творческих течений и технологий. Также в этом году мы выводим на международный рынок уникальный полнометражный кукольный фильм Станислава Соколова "Гофманиада" (Hoffmaniada), который перекинулся мостиком не только от эпохи классического "Союзмультфильма" к современности, но и от российской культуры к европейской", — отметил директор студии Борис Машковцев.