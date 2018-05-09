Кинопремьеры недели: "Такси 5", "Анон" и "Красавица для чудовища"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Продолжение знаменитой франшизы Люка Бессона "Такси 5", драму о писательнице Мэри Шелли, создавшей образ Франкенштейна, фантастический триллер "Анон" и комедию о соцсетях "Статус: обновлен" смогут увидеть в кино российские зрители на этой неделе.
Такси 5
Гастамбид сам исполнил одну из главных ролей — новобранца полиции Сильвана Маро. Легендарный "таксист" 56-летний актер Сами Насери в пятой части не появится. В последнее время он проживает в России, где собирается снимать комедийный боевик.
В новой части экс-комиссар Жибер (Бернар Фарси) ставший самым непутевым мэром в истории Марселя, поручает переведенному из столицы Маро разобраться с неуловимой "бандой итальянцев". Чтобы остановить их, Маро приходится объединиться с племянником Даниэля (Малик Бенталха) — худшим таксистом в городе.
В российский прокат фильм выходит с возрастным ограничением 18+.
Красавица для чудовища
Мэри влюбляется в поэта Перси Шелли (Дуглас Бут), у которого уже есть жена и маленький сын. Прогрессивного вольнодумца Шелли это нисколько не смущает, он предлагает Мэри жить вместе с ним, в результате чего девушка становится изгоем в обществе.
Роли в фильме так же исполнили: Мэйси Уильямс, Стивен Диллэйн и Джоан Фроггатт.
Анон
Главный герой — полицейский детектив Сол Фриленд, роль которого исполнил номинант на премию "Оскар" Клайв Оуэн, живет в мире будущего, где в голову каждого с рождения имплантируются компьютерные чипы. Чипы записывают все, что человек видит и слышит, и дополняют реальность рекламными сообщениями. Расследование преступлений сводится к анализу записей внутренних камер потерпевших, подозреваемых и свидетелей. Во время очередного следствия Сол и его коллеги обнаруживают, что запись убитого была взломана. Вскоре становится ясно, что в городе орудует девушка-хакер которая умеет стирать себя из компьютерных баз и изменять чужие записи. Фактически она невидима для полиции… Роль хакера сыграла Аманда Сейфрид ("Твин Пикс").
Статус: обновлен
Главный герой Кайл в исполнении актера и музыканта Росса Линча живет точно так же, как и вся молодежь — не выпуская из рук телефон. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением — любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Но быть в эпицентре мира оказалось не так легко, Кайла ждет ловушка…
"Я стремился написать современную волшебную историю, достаточно забавную и трогательную, чем-то напоминающую комедии Джона Хьюза, наподобие картин "Большой", "Папе снова 17", — говорил сценарист Джейсон Филарди в одном из интервью.