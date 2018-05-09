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Культура

Кинопремьеры недели: "Такси 5", "Анон" и "Красавица для чудовища"

16:0509.05.2018
(обновлено: 16:09 09.05.2018)
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© ARP Sélection / Canal+ (2018)Кадр из фильма Такси 5Кадр из фильма Такси 5
© ARP Sélection / Canal+ (2018)

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Продолжение знаменитой франшизы Люка Бессона "Такси 5", драму о писательнице Мэри Шелли, создавшей образ Франкенштейна, фантастический триллер "Анон" и комедию о соцсетях "Статус: обновлен" смогут увидеть в кино российские зрители на этой неделе.

Такси 5

Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
© Marvel Studios Inc. (2018)
Самый кассовый фильм: какой ценой новые "Мстители" побили "Звездные войны"
Продолжения известной французской франшизы от продюсера Люка Бессона пришлось ждать 10 лет. Фильм снял Франк Гастамбид — в прошлом дрессировщик бойцовых собак. В качестве режиссера он дебютировал с web-сериалом о "магазине на диване", который имел успех в интернете и проложил ему дорогу в больше кино.

Гастамбид сам исполнил одну из главных ролей — новобранца полиции Сильвана Маро. Легендарный "таксист" 56-летний актер Сами Насери в пятой части не появится. В последнее время он проживает в России, где собирается снимать комедийный боевик.

В новой части экс-комиссар Жибер (Бернар Фарси) ставший самым непутевым мэром в истории Марселя, поручает переведенному из столицы Маро разобраться с неуловимой "бандой итальянцев". Чтобы остановить их, Маро приходится объединиться с племянником Даниэля (Малик Бенталха) — худшим таксистом в городе.

В российский прокат фильм выходит с возрастным ограничением 18+.

© ARP Sélection / Canal+ (2018)Кадр из фильма "Такси 5"
© ARP Sélection / Canal+ (2018)
Кадр из фильма "Такси 5"

Красавица для чудовища

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года
Биографическую драму "Красавица для чудовища" совместного производства США и Британии сняла режиссер из Саудовской Аравии Хайфа Аль-Мансор — первая в Голливуде женщина-режиссер c Ближнего Востока. Действие мелодрамы разворачивается в начале XIX века. Фильм рассказывает историю любви 18-летней Мэри Уолстонкрафт Годвин — автора романа "Франкенштейн, или Современный Прометей", прославившего ее на весь мир. Роль Мэри исполнила американская Эль Фаннинг сыгравшая главную женскую роль в фильме Андрея Кончаловского "Щелкунчик и Крысиный король".

Мэри влюбляется в поэта Перси Шелли (Дуглас Бут), у которого уже есть жена и маленький сын. Прогрессивного вольнодумца Шелли это нисколько не смущает, он предлагает Мэри жить вместе с ним, в результате чего девушка становится изгоем в обществе.

Роли в фильме так же исполнили: Мэйси Уильямс, Стивен Диллэйн и Джоан Фроггатт.

© BFI Film Fund / Gidden Media (2017)Кадр из фильма "Красавица для чудовища"
© BFI Film Fund / Gidden Media (2017)
Кадр из фильма "Красавица для чудовища"

Анон

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
Российское кино взломало голливудские правила
Американский фантастический триллер "Анон" снял новозеландский режиссер Эндрю Никкол, известный по фильму "Гаттака". Автор вновь поднимает проблему влияния новых технологий на свободу человека.

 

Главный герой — полицейский детектив Сол Фриленд, роль которого исполнил номинант на премию "Оскар" Клайв Оуэн, живет в мире будущего, где в голову каждого с рождения имплантируются компьютерные чипы. Чипы записывают все, что человек видит и слышит, и дополняют реальность рекламными сообщениями. Расследование преступлений сводится к анализу записей внутренних камер потерпевших, подозреваемых и свидетелей. Во время очередного следствия Сол и его коллеги обнаруживают, что запись убитого была взломана. Вскоре становится ясно, что в городе орудует девушка-хакер которая умеет стирать себя из компьютерных баз и изменять чужие записи. Фактически она невидима для полиции… Роль хакера сыграла Аманда Сейфрид ("Твин Пикс").

© K5 Media Group (2018)Кадр из фильма "Анон"
© K5 Media Group (2018)
Кадр из фильма "Анон"

Статус: обновлен

Член жюри, актриса Кейт Бланшетт на фотоколле в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кейт Бланшетт рассказала, что нужно, чтобы выиграть Золотую пальмовую ветвь
Американская комедия Скотта Спира от продюсеров франшизы "Шаг вперед" в легком жанре поднимает тему новых технологий, наркотической зависимости социальный сетей.

Главный герой Кайл в исполнении актера и музыканта Росса Линча живет точно так же, как и вся молодежь — не выпуская из рук телефон. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением — любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Но быть в эпицентре мира оказалось не так легко, Кайла ждет ловушка…

"Я стремился написать современную волшебную историю, достаточно забавную и трогательную, чем-то напоминающую комедии Джона Хьюза, наподобие картин "Большой", "Папе снова 17", — говорил сценарист Джейсон Филарди в одном из интервью.

© Brightlight Pictures Inc. (2018)Кадр из фильма "Статус: Обновлен"
© Brightlight Pictures Inc. (2018)
Кадр из фильма "Статус: Обновлен"
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