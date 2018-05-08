Фильм "Собибор" показали в женевском офисе ООН в День Победы в Европе

ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Военную драму "Собибор" о восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года показали в женевском офисе ООН в День Победы, который отмечают в Европе 8 мая, передает корреспондент РИА Новости.

На показ пришли представители миссий государств ООН, международных и общественных организаций, простые граждане. Начало фильма посмотрел также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Демонстрация фильма прошла в рамках программы мероприятий, подготовленных постпредством РФ в честь празднования Дня Победы. По окончании просмотра "Собибора" зрители аплодировали и не скрывали слез.

"В этом году исполнится 75 лет с восстания в концентрационном лагере "Собибор", которое вошло в историю как крупнейшее противостояние заключенных. Отвага и сила людей, которые противостояли врагу буквально с голыми руками, а также непобедимая воля лидера восстания Александра Печерского, поражает и не может не вызывать восхищения. Эти люди защищали свое право на жизнь, они сражались против смерти за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но не сломленные, они одержали Победу", — заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

© Фото : Cinema Production Кадр из фильма "Собибор" © Фото : Cinema Production Кадр из фильма "Собибор"

Он отметил важность того, что "Собибор" показали в здании женевского офиса ООН, организации, "которая призвана отстаивать все те идеалы, которые отражены в этом художественном фильме: борьба за свои права, борьба за свою свободу и борьба за человеческие жизни".

"Память об этих событиях является предупреждением против попыток вернуться к идее глобального доминирования, расизма, этнического и другого превосходства. Россия выступает категорически против подобных попыток. Не важно, сколько прошло лет, невозможно осознать гнетущий уровень совершенных фашистами зверств", — подчеркнул Гатилов.

Фильм-предупреждение

По мнению креативного и ассоциативного продюсера фильма, вице-президента Международной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева, "Собибор" не просто показывает зрителям силу человеческой воли – это памятник невинно убиенным во время Второй мировой войны и гимн советскому человеку, который в аду нацистских концлагерей смог сохранить свое человеческое достоинство.

© Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор" © Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор"

"Этот фильм — важное предупреждение. Потому что 73 года назад, в эйфории Великой Победы всем казалось, что фашизм побежден навсегда. Нередко главный процесс человечества, который закончился в 1946 году, называли "Нюрнбергским эпилогом". Эта метафора вполне применима к казненным главарям Третьего Рейха, но мы видим, что творится сейчас. "Собибор" — это послание будущему. История возложила выполнение своей миссии на очень слабые плечи политиков. И в угоду политическим амбициям мы упустили главное — попытки возрождения нацизма. Поэтому этот фильм является всем нам напоминанием", — сказал он РИА Новости.

Звягинцев напомнил, что в 2018 году исполняется 70 лет со дня принятия Конвенции о предупреждениях преступления геноцида и наказания за него, а также Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Поэтому неприемлемы любые попытки переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. По его словам, "когда большинство населения Европы считает, что не Советская армия сломала хребет фашизму, а доблестные американские воины — это украденная победа".

Другие показы

"Собибор" — это моральное предупреждение тем, кто пытается сейчас руководить в мире. Это демонстрация того, к чему приводят действия по скармливанию населению нацистской идеи, идеи человеческого неравенства, когда люди начинают мыслить двойными стандартами и не соблюдают международное право", — подчеркнул Звягинцев.

Ранее "Собибор" показали 6 мая в Цюрихе при поддержке швейцарского отделения "Россотрудничества" и театра сценической классики в Цюрихе. Как рассказал РИА Новости глава офиса организации Андрей Мирохин, на показ пришло свыше 200 человек, которые устроили картине овацию стоя. По его словам, люди выходили после фильма "с трясущимися руками и мокрыми от слез глазами". В Цюрихе "Собибор" показали в оригинале, на пяти языках с английскими субтитрами.

Турне картины началось в Варшаве и закончится 9 мая показом в Берлине. Фильм представили в российском посольстве в Вашингтоне, куда пригласили сотрудников Госдепа и различных дипломатических миссий, а также в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании узников нацистского концлагеря. Оно произошло в "Собиборе" 14 октября 1943 года, возглавил его советский офицер Александр Печерский.

© Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор" © Cinema Production (2018) Кадр из фильма "Собибор"

По данным историков, в лагере было почти 550 заключенных, 130 из них не участвовали в восстании, около 80 погибли при побеге. Германская полиция две недели вела облаву и нашла около 170 беглецов, всех их сразу же расстреляли. Еще примерно 90 бывших узников выдали нацистам местные жители либо убили коллаборационисты. До конца войны дожили, по различным данным, лишь 53 участника восстания.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.