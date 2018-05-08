Звягинцев пообещал выбрать лауреата Пальмовой ветви в Канне сердцем

КАНН, 8 мая — РИА Новости. Российский режиссер и член жюри основного конкурса Каннского фестиваля Андрей Звягинцев пообещал выбрать лучший фильм, который достоин Золотой пальмовой ветви, сердцем.

"Уверен, что это всегда совокупность частных мнений, потому что нас девять человек, и споры будут жаркими, потому что у каждого свои представления о совершенном. Я буду смотреть фильмы сердцем и смотреть, выискивать свое событие в искусстве. Для меня это будет важным", — сказал журналистам Звягинцев.

В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Южной Кореи, Франции, Турции. Россию представляют сразу два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.

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