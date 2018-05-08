Солист Мариинки споет для ветеранов на Исаакиевской площади Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Сольный концерт народного артиста России, заслуженного артиста Украины, солиста Мариинского театра Василия Герелло пройдет 9 мая на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба городского правительства.
Основными праздничными мероприятиями 9 мая в Петербурге станут парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади, а также шествие участников акции "Бессмертный полк", в котором, как ожидается, примут участие не менее 700 тысяч человек. С прибытием колонны "Бессмертного полка" на Дворцовую площадь состоится торжественный концерт, где Герелло исполнит легендарную песню "День Победы".