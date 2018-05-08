Канн готовится к кинофестивалю: что ждет звезд на красной дорожке

КАНН, 8 мая — РИА Новости. Скоро Гранд-театр Люмьер Дворца фестивалей откроет свои двери для первых гостей 71-го Каннского фестиваля, который начинается во вторник на Лазурном берегу Франции. Фотографы и фанаты занимают места, чтобы "поймать" звезд на красной дорожке, а организаторы надеются на хорошую погоду и раздают участникам смотра флаеры, посвященные борьбе против сексуальных домогательств.
Кто на красную дорожку?
Кто еще из артистов почтит своим присутствием открытие фестиваля, всегда остается интригой. Однако совершенно точно стоит ожидать на дорожке жюри основной программы, которое возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Китайский актер Чанг Чен, американский писатель, режиссер и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и ее американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, канадский режиссер Дени Вильнев, а также режиссер Андрей Звягинцев, который стал первым за 23 года представителем России в основном жюри.
Участь журналиста
В ожидании звезд все фотографы, которым не удалось получить аккредитацию фестиваля, задолго до открытия установили свои стремянки на самых выгодных для съемки местах.
Скоро к ним присоединятся толпы кричащих поклонников, которые будут умолять своих любимых актеров и режиссеров дать им автограф или сделать совместное селфи.
Порт Канна заполонили дорогие яхты, причем в этом году их необыкновенно много. Складывается ощущение, что один из самых престижных кинофестивалей решили посетить все деньги мира.
Против домогательств
Каннский фестиваль часто любят критиковать за старомодность, снобизм и нежелание следовать новым трендам. Однако несмотря на игривый плакат, организаторы решили поддержать набирающее обороты движение за права женщин.
"Не порть вечеринку, останови домогательства" — просят организаторы, а также добавляют, что если заметишь что-то неподобающее, не стоит оставаться в стороне.