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Культура

Канн готовится к кинофестивалю: что ждет звезд на красной дорожке

14:2508.05.2018
(обновлено: 14:26 08.05.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкДворец фестивалей и конгрессов перед открытием Каннского международного кинофестиваля. Архивное фотоДворец фестивалей и конгрессов перед открытием Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАНН, 8 мая — РИА Новости. Скоро Гранд-театр Люмьер Дворца фестивалей откроет свои двери для первых гостей 71-го Каннского фестиваля, который начинается во вторник на Лазурном берегу Франции. Фотографы и фанаты занимают места, чтобы "поймать" звезд на красной дорожке, а организаторы надеются на хорошую погоду и раздают участникам смотра флаеры, посвященные борьбе против сексуальных домогательств.

Кто на красную дорожку?

Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хабенский в четверг представит фильм "Собибор" в Канне
Фильмом открытия фестиваля в этом году станет испаноязычный дебют иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, поэтому на самой первой красной дорожке смотра во вторник вечером ждут звездную супружескую пару. В картине Фархади они тоже соединены узами Гименея и должны будут проверить их на прочность.

Кто еще из артистов почтит своим присутствием открытие фестиваля, всегда остается интригой. Однако совершенно точно стоит ожидать на дорожке жюри основной программы, которое возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Китайский актер Чанг Чен, американский писатель, режиссер и продюсер Ава ДюВерне, певица Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду и ее американская коллега Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, канадский режиссер Дени Вильнев, а также режиссер Андрей Звягинцев, который стал первым за 23 года представителем России в основном жюри.

Красная дорожка Каннского кинофестиваля
© AFP 2018 / Loic Venance
Международный Каннский кинофестиваль
Как назло в последние дни в Канне установилась прохладная и дождливая погода, и на вечер вторника также прогнозируют дождь. Разгонять облака здесь не будут, поэтому все надеются на чудо.

Участь журналиста

В ожидании звезд все фотографы, которым не удалось получить аккредитацию фестиваля, задолго до открытия установили свои стремянки на самых выгодных для съемки местах.

Скоро к ним присоединятся толпы кричащих поклонников, которые будут умолять своих любимых актеров и режиссеров дать им автограф или сделать совместное селфи.

Церемония открытия Каннского кинофестиваля. Архивное фото
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
Сотрудник МИА "Россия сегодня" представит свою короткометражку в Канне
Канн всегда очень строг в отборе журналистов, и далеко не всем дают доступ в святая святых мирового кинематографа. По статистике организаторов, два из трех запросов на аккредитацию отклоняют. При всем при этом каждый год фестиваль посещают около четырех тысяч журналистов. К этому стоит добавить сорок тысяч профессионалов индустрии и гостей смотра не менее чем из 160 стран.

Порт Канна заполонили дорогие яхты, причем в этом году их необыкновенно много. Складывается ощущение, что один из самых престижных кинофестивалей решили посетить все деньги мира.

Против домогательств

Каннский фестиваль часто любят критиковать за старомодность, снобизм и нежелание следовать новым трендам. Однако несмотря на игривый плакат, организаторы решили поддержать набирающее обороты движение за права женщин.

Подростки на летнем фестивале
© Depositphotos / halfpoint
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Ранее они сообщили, что создадут специальную "горячую линию" для тех, кто столкнулся с домогательствами во время смотра, а всем участникам в подарочные сумки помимо обычных буклетов и книг с программой фестиваля положили черно-белый флаер с просьбой на французском языке вести себя достойно.

"Не порть вечеринку, останови домогательства" — просят организаторы, а также добавляют, что если заметишь что-то неподобающее, не стоит оставаться в стороне.

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