В Братиславе показали фильм "Собибор"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьера художественного фильма Константина Хабенского "Собибор" и научная конференция, посвященная восстанию в этом концлагере на территории Польши в 1943 году, прошли в Братиславе, сообщает пресс-служба картины.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"Вчера в Братиславе состоялась премьера "Собибора" Константина Хабенского. Перед просмотром фильма в столице Словакии прошла уникальная научная конференция, посвященная восстанию в одноименном лагере смерти и подготовленная Фондом Александра Печерского, Российским историческим обществом и Фондом "История Отечества", — говорится в сообщении пресс-службы.

Участие в научной конференции приняли режиссер картины, посол РФ в Словацкой Республике Алексей Федотов, директор Музея еврейской культуры Словакии Павол Мештян, глава Фонда Печерского Илья Васильев и другие. Кроме того, накануне премьеры состоялось торжественное открытие выставки об Александре Печерском, организованной при поддержке РИО и Фонда Печерского.

Глава Фонда предложил словацкой стороне увековечить память Александра Печерского, поскольку поднятое им восстание спасло от депортации и смерти в газовой камере еще тысячи евреев Словакии. По мнению Васильева, Печерского необходимо наградить государственной наградой и назвать его именем топонимический объект в столице республики.

"Достигнута договоренность о поддержке инициативы со стороны министра культуры Словацкой Республики и директора национального музея Словакии", — уточняется в материале.

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише. Главную роль в "Собиборе" исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма выступили Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская. Его выход приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая.

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