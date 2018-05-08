В Братиславе показали фильм "Собибор"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьера художественного фильма Константина Хабенского "Собибор" и научная конференция, посвященная восстанию в этом концлагере на территории Польши в 1943 году, прошли в Братиславе, сообщает пресс-служба картины.
"Вчера в Братиславе состоялась премьера "Собибора" Константина Хабенского. Перед просмотром фильма в столице Словакии прошла уникальная научная конференция, посвященная восстанию в одноименном лагере смерти и подготовленная Фондом Александра Печерского, Российским историческим обществом и Фондом "История Отечества", — говорится в сообщении пресс-службы.
Участие в научной конференции приняли режиссер картины, посол РФ в Словацкой Республике Алексей Федотов, директор Музея еврейской культуры Словакии Павол Мештян, глава Фонда Печерского Илья Васильев и другие. Кроме того, накануне премьеры состоялось торжественное открытие выставки об Александре Печерском, организованной при поддержке РИО и Фонда Печерского.
Глава Фонда предложил словацкой стороне увековечить память Александра Печерского, поскольку поднятое им восстание спасло от депортации и смерти в газовой камере еще тысячи евреев Словакии. По мнению Васильева, Печерского необходимо наградить государственной наградой и назвать его именем топонимический объект в столице республики.
"Достигнута договоренность о поддержке инициативы со стороны министра культуры Словацкой Республики и директора национального музея Словакии", — уточняется в материале.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая.
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