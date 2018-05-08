Хабенский в четверг представит фильм "Собибор" в Канне

Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва

Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва

КАНН, 8 мая — РИА Новости. Актер и режиссер Константин Хабенский представит фильм "Собибор" на кинорынке в Канне 10 мая, сообщает пресс-служба Роскино во вторник.

"Константин Хабенский представит один из самых ожидаемых фильмов года, ленту "Собибор", в Канне. Показ пройдет 10 мая в рамках международного кинорынка", — говорится в сообщении.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы "Собибора" прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.

"Тема нацизма, геноцида будет, увы, актуальна всегда. Мы видим, что люди ненавидят и убивают друг друга за "неправильный" язык, вероисповедание, цвет кожи, разрез глаз. Нацизм – предельная степень сгущения зла, сопротивление такому абсолютному злу как раз и порождает беспримерные образцы героизма, остающиеся в веках", — отметил Хабенский, чьи слова приводятся в сообщении.

Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, впервые выступивший и как режиссер. В картине также снимались известные актеры со всего мира – Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

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