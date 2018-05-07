Четырем писателям разрешили выйти из Шведской академии

СТОКГОЛЬМ, 7 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Шведская академия, известная вручением Нобелевской премии по литературе, удовлетворила просьбы четырех писателей о выходе из ее состава, говорится в сообщении для прессы.

"Шведская академия хотела бы сообщить, что Лотта Лотасс, Клас Эстергрен и Сара Стридсберг обратились с заявлением о выходе и эта просьба удовлетворена. Удовлетворено и заявление Черстин Экман", — сообщает академия.

Ранее Шведская академия заявила о своем решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в этом году и перенести церемонию на 2019 год. Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.

Одним из последствий кризиса стало изменение правил членства в самой академии.

Кризис начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Шведские СМИ называют, в частности, имя директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой. Кроме того, деятель женат на одной из членов академии Катарине Фростенсон. Сам он отвергает все обвинения и напрямую с журналистами до сих пор не общался. В середине апреля стало известно, что его супруга приняла решение взять тайм-аут в работе академии.

В составе основанного в 1786 году учреждения — 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно с помощью голосования. Ранее стало известно, что нынешний покровитель Шведской академии король Карл XVI Густав из-за кризиса принял решение изменить ее устав, который бы позволял в будущем добровольный выход членов. Кроме того, если какой-либо академик не будет принимать участия в работе в течение двух лет, он может считаться покинувшим академию.

После начала кризиса в академии только десять членов из 18 активно продолжают работу. Официально о четырех покинувших учреждение стало известно в понедельник, еще четверо заявили о временной приостановке своей работы в академии.