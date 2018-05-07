В Совете Европы прошел показ фильма "Собибор"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Картину Константина Хабенского "Собибор" о восстании в концлагере на территории Польши в 1943 году показали в Совете Европы в Страсбурге накануне празднования годовщины победы над фашизмом, сообщает пресс-служба проекта.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"В Совете Европы в Страсбурге состоялся премьерный показ "Собибора" Константина Хабенского. Презентацию фильма… посетили генеральный секретарь международной организации Турбьерн Ягланд, а также руководители дипломатических миссий и европейских общественных организаций", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Совете Европы по инициативе Фонда Печерского была организована выставка о Собиборе. Глава фонда Илья Васильев предложил представителям европейских стран принять резолюцию о признании особой значимости подвига Александра Печерского.

"Мы призываем Европарламент и другие европейские структуры утвердить день восстания, 14 октября, как особую общеевропейскую дату", — сказал Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине. Помимо Константина Хабенского в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.

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