"Ночь музеев" в 2018 году будет посвящена теме "Шедевры из запасников"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев", которая пройдет 19 мая, в этом году будет посвящена теме "Шедевры из запасников", сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры РФ.
"Тема акции в этом году – "Шедевры из запасников". К акции присоединятся не только музеи, но и парки, усадьбы и даже киностудии", — говорится в сообщении.
Бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты.
В 2017 году акцию посетили более 2 миллионов человек. Главными темами "Ночи музеев" стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.