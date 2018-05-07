"Ночь музеев" в 2018 году будет посвящена теме "Шедевры из запасников"

Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото

Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев", которая пройдет 19 мая, в этом году будет посвящена теме "Шедевры из запасников", сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры РФ.

"Тема акции в этом году – "Шедевры из запасников". К акции присоединятся не только музеи, но и парки, усадьбы и даже киностудии", — говорится в сообщении.

Бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты.

В Москве в "Ночь музеев" культурные программы пройдут, в частности, в Государственной Третьяковской галерее и Историческом музее, в усадьбе Кусково, музее-заповеднике "Мелихово", на крыше Государственного Дарвиновского музея, на киностудии "Союзмультфильм" и в других учреждениях.

В 2017 году акцию посетили более 2 миллионов человек. Главными темами "Ночи музеев" стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.