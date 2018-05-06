"Мстители" побили рекорд "Звездных войн" по кассовым сборам

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил новый рекорд, собрав миллиард долларов в прокате всего за 11 дней, сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что рекорд был установлен до старта проката в ряде стран. Так, например, в Китае показ "Мстителей" стартует лишь 11 мая.

Предыдущий рекорд установила лента "Звездные войны: Пробуждение силы", которая собрала миллиард за 12 дней. Всего эту отметку преодолели 34 фильма.

Ранее фильм "Мстители: Война бесконечности" стал самой кассовой картиной в истории по выручке, полученной в первые выходные после премьеры. Тогда сборы блокбастера составили 630 миллионов долларов, из них 250 миллионов — на территории США.