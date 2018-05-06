В Дамаске открылась выставка работ современных сирийских художников

ДАМАСК, 6 мая – РИА Новости. Выставка работ современных сирийских художников открылась на территории Национального музея Дамаска, сообщил журналистам директор музея Касем аль-Мухаммад.

"Мы открыли выставку работ современных художников Сирии, которую мы планируем сделать ежегодной. Этой традиции уже много-много лет — проводить именно здесь выставку современных сирийских художников. И после перерыва, связанного с войной, мы возрождаем эту традицию. Художники приходят сюда, в парк с античными памятниками, пишут свои картины в течение десяти дней, а потом выставляют свои полотна на выставке", — сказал он.

По словам директора музея, открытие выставки стало возможным после освобождения территории анклава Восточная Гута правительственными войсками Сирии от исламистских боевиков и прекращения минометных обстрелов со стороны террористов этой территории Дамаска.

"Если включить ТВ, то все, что вы услышите о Сирии — война, война, война. Цель нашей выставки — донести до людей, что здесь есть любовь, здесь есть человечность. И мы хотим сказать, что каждый человек в Сирии — против войны. И художник именно посредством картин может сказать своё слово", — рассказал художник, чьи работы представлены на выставке, Бади Джахджа.

Национальный музей Дамаска находится в западной части города, между Университетом Дамаска и мечетью Текия. Сбор экспонатов начался в 1919 году, а нынешнее здание было построено в 1936 году. В музее представлены экспонаты, начиная с первобытной эпохи.