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Культура

"Колхозник, будь физкультурником": как изображали спорт советские художники

08:0006.05.2018
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Иван Ефимов. Скульптура Акробатка с шаром. 1927. Конаковский фарфоровый завод. Фаянс, роспись подглазурная, золочение
Рудольф Вильде (под вопросом). Ваза с изображением лыжников. Первая половина 1930-х. ЛФЗ. Фарфор, роспись подглазурная
Ефим Гендельман (автор модели), Елизавета Лупанова (автор росписи). Фигура У реки. Купальщица. 1959. ЛФЗ, модель - 1958. Фарфор, роспись надглазурная, золочение
Наталья Данько. Чернильница с крышкой Физкультурницы. 1934 (под вопросом). ЛФЗ. Фарфор, роспись надглазурная
Иван Ризнич. Тарелка Настольный теннис. 1930. ЛФЗ. Фарфор, ропись надглазурная
Матвей Манизер. Борцы. 1949-1951. Бронза
Александр Дейнека. Колхозник, будь физкультурником!. 1930. Бумага, автолитография цветная
Елизавета Трипольская. Фигура Лыжник. Начало 1930-х. ДмФЗ. Бисквит, роспись
Наталья Данько. Курительный прибор Курильщик и спортсмен (Курильщик и некурящий). 1931. ЛФЗ. Фарфор, роспись надглазурная
Александр Дейнека. Фигура Перед забегом. 1955. ДФЗ. Фарфор, подглазурное цветное крытье
© Фото предоставлено Русским МузеемСпорт — одна из любимых тем советских художников — пришел в керамику в середине 1920-х вслед за так называемым агитационным фарфором. На фото — скульптура Ивана Ефимова "Акробатка с шаром", 1927 год.Иван Ефимов. Скульптура Акробатка с шаром. 1927. Конаковский фарфоровый завод. Фаянс, роспись подглазурная, золочение
© Фото предоставлено Русским Музеем
Спорт — одна из любимых тем советских художников — пришел в керамику в середине 1920-х вслед за так называемым агитационным фарфором. На фото — скульптура Ивана Ефимова "Акробатка с шаром", 1927 год.
© Фото предоставлено Русским МузеемУ советских художников, как и у болельщиков, была своя иерархия видов спорта. Самыми популярными считались фигурки футболистов и хоккеистов. За ними шли конькобежцы, фигуристы и лыжники.Рудольф Вильде (под вопросом). Ваза с изображением лыжников. Первая половина 1930-х. ЛФЗ. Фарфор, роспись подглазурная
© Фото предоставлено Русским Музеем
У советских художников, как и у болельщиков, была своя иерархия видов спорта. Самыми популярными считались фигурки футболистов и хоккеистов. За ними шли конькобежцы, фигуристы и лыжники.
© Фото предоставлено Русским МузеемВ те годы спортивная деятельность прежде всего понималась как физкультура и культ здорового сильного тела, причем вне зависимости от пола. Женщины наравне с мужчинами участвовали в соревнованиях, кроссах и спартакиадах, что отразилось во многих художественных произведениях 1920–1930-х годов.Ефим Гендельман (автор модели), Елизавета Лупанова (автор росписи). Фигура У реки. Купальщица. 1959. ЛФЗ, модель - 1958. Фарфор, роспись надглазурная, золочение
© Фото предоставлено Русским Музеем
В те годы спортивная деятельность прежде всего понималась как физкультура и культ здорового сильного тела, причем вне зависимости от пола. Женщины наравне с мужчинами участвовали в соревнованиях, кроссах и спартакиадах, что отразилось во многих художественных произведениях 1920–1930-х годов.
© Фото предоставлено Русским МузеемПервой создавать фигурки советских физкультурников стала художница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) Наталья Данько. Именно она — автор широко тиражировавшихся "Футболиста" и "Баскетболистки".Наталья Данько. Чернильница с крышкой Физкультурницы. 1934 (под вопросом). ЛФЗ. Фарфор, роспись надглазурная
© Фото предоставлено Русским Музеем
Первой создавать фигурки советских физкультурников стала художница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) Наталья Данько. Именно она — автор широко тиражировавшихся "Футболиста" и "Баскетболистки".
© Фото предоставлено Русским МузеемИз художников ЛФЗ этого периода также стоит отметить Ивана Ризнича, использовавшего эзопов язык басни для изображения спортивных соревнований.Иван Ризнич. Тарелка Настольный теннис. 1930. ЛФЗ. Фарфор, ропись надглазурная
© Фото предоставлено Русским Музеем
Из художников ЛФЗ этого периода также стоит отметить Ивана Ризнича, использовавшего эзопов язык басни для изображения спортивных соревнований.
© Фото предоставлено Русским МузеемОкончательно оформившаяся к 1930-м годам советская эстетика во многом опиралась на античные образцы и пропорции. Спортивные состязания были прекрасным поводом раскрыть красоту телесной пластики.Матвей Манизер. Борцы. 1949-1951. Бронза
© Фото предоставлено Русским Музеем
Окончательно оформившаяся к 1930-м годам советская эстетика во многом опиралась на античные образцы и пропорции. Спортивные состязания были прекрасным поводом раскрыть красоту телесной пластики.
© Фото предоставлено Русским МузеемИзвестный советский художник Александр Дейнека говорил: "Я могу часами любоваться бегунами, пятиборцами, пловцами, лыжниками. Спорт облагораживает человека, как все красивое".Александр Дейнека. Колхозник, будь физкультурником!. 1930. Бумага, автолитография цветная
© Фото предоставлено Русским Музеем
Известный советский художник Александр Дейнека говорил: "Я могу часами любоваться бегунами, пятиборцами, пловцами, лыжниками. Спорт облагораживает человека, как все красивое".
© Фото предоставлено Русским МузеемСпортивная тема давала художникам возможность свободно выражать себя, не загоняя в конкретные стилевые рамки, а иногда и вообще им противостоять.Елизавета Трипольская. Фигура Лыжник. Начало 1930-х. ДмФЗ. Бисквит, роспись
© Фото предоставлено Русским Музеем
Спортивная тема давала художникам возможность свободно выражать себя, не загоняя в конкретные стилевые рамки, а иногда и вообще им противостоять.
© Фото предоставлено Русским МузеемВ 1931 году нормы ГТО закрепили важность спорта для советского гражданина. Искусство той поры наполнено образами физкультурников, гимнастов и атлетов.Наталья Данько. Курительный прибор Курильщик и спортсмен (Курильщик и некурящий). 1931. ЛФЗ. Фарфор, роспись надглазурная
© Фото предоставлено Русским Музеем
В 1931 году нормы ГТО закрепили важность спорта для советского гражданина. Искусство той поры наполнено образами физкультурников, гимнастов и атлетов.
© Фото предоставлено Русским МузеемДаже в тяжелые военные годы в стране не был утерян интерес к спорту. В 1950-е на первых мирных Олимпиадах побеждали атлеты-фронтовики, что отразилось и в искусстве.Александр Дейнека. Фигура Перед забегом. 1955. ДФЗ. Фарфор, подглазурное цветное крытье
© Фото предоставлено Русским Музеем
Даже в тяжелые военные годы в стране не был утерян интерес к спорту. В 1950-е на первых мирных Олимпиадах побеждали атлеты-фронтовики, что отразилось и в искусстве.
Александр Дейнека. Колхозник, будь физкультурником!. 1930. Бумага, автолитография цветная"Колхозник, будь физкультурником!": как советские художники продвигали спорт в массы08:0006.05.2018
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня до 15 июля, готовятся не только спортивные, но и выставочные площадки. В Русском музее Санкт-Петербурга открылась экспозиция "Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре". Почти 400 произведений лучших советских художников посвящены наиболее популярным в СССР видам спорта. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.

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