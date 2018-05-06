МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня до 15 июля, готовятся не только спортивные, но и выставочные площадки. В Русском музее Санкт-Петербурга открылась экспозиция "Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре". Почти 400 произведений лучших советских художников посвящены наиболее популярным в СССР видам спорта. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.