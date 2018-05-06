МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. К чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня до 15 июля, готовятся не только спортивные, но и выставочные площадки. В Русском музее Санкт-Петербурга открылась экспозиция "Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре". Почти 400 произведений лучших советских художников посвящены наиболее популярным в СССР видам спорта. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
"Колхозник, будь физкультурником": как изображали спорт советские художники
08:0006.05.2018
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© Фото предоставлено Русским МузеемСпорт — одна из любимых тем советских художников — пришел в керамику в середине 1920-х вслед за так называемым агитационным фарфором. На фото — скульптура Ивана Ефимова "Акробатка с шаром", 1927 год.
© Фото предоставлено Русским Музеем
Спорт — одна из любимых тем советских художников — пришел в керамику в середине 1920-х вслед за так называемым агитационным фарфором. На фото — скульптура Ивана Ефимова "Акробатка с шаром", 1927 год.
© Фото предоставлено Русским МузеемУ советских художников, как и у болельщиков, была своя иерархия видов спорта. Самыми популярными считались фигурки футболистов и хоккеистов. За ними шли конькобежцы, фигуристы и лыжники.
© Фото предоставлено Русским Музеем
У советских художников, как и у болельщиков, была своя иерархия видов спорта. Самыми популярными считались фигурки футболистов и хоккеистов. За ними шли конькобежцы, фигуристы и лыжники.
© Фото предоставлено Русским МузеемВ те годы спортивная деятельность прежде всего понималась как физкультура и культ здорового сильного тела, причем вне зависимости от пола. Женщины наравне с мужчинами участвовали в соревнованиях, кроссах и спартакиадах, что отразилось во многих художественных произведениях 1920–1930-х годов.
© Фото предоставлено Русским Музеем
В те годы спортивная деятельность прежде всего понималась как физкультура и культ здорового сильного тела, причем вне зависимости от пола. Женщины наравне с мужчинами участвовали в соревнованиях, кроссах и спартакиадах, что отразилось во многих художественных произведениях 1920–1930-х годов.
© Фото предоставлено Русским МузеемПервой создавать фигурки советских физкультурников стала художница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) Наталья Данько. Именно она — автор широко тиражировавшихся "Футболиста" и "Баскетболистки".
© Фото предоставлено Русским Музеем
Первой создавать фигурки советских физкультурников стала художница Ломоносовского фарфорового завода (ЛФЗ) Наталья Данько. Именно она — автор широко тиражировавшихся "Футболиста" и "Баскетболистки".
© Фото предоставлено Русским МузеемИз художников ЛФЗ этого периода также стоит отметить Ивана Ризнича, использовавшего эзопов язык басни для изображения спортивных соревнований.
© Фото предоставлено Русским Музеем
Из художников ЛФЗ этого периода также стоит отметить Ивана Ризнича, использовавшего эзопов язык басни для изображения спортивных соревнований.
© Фото предоставлено Русским МузеемОкончательно оформившаяся к 1930-м годам советская эстетика во многом опиралась на античные образцы и пропорции. Спортивные состязания были прекрасным поводом раскрыть красоту телесной пластики.
© Фото предоставлено Русским Музеем
Окончательно оформившаяся к 1930-м годам советская эстетика во многом опиралась на античные образцы и пропорции. Спортивные состязания были прекрасным поводом раскрыть красоту телесной пластики.
© Фото предоставлено Русским МузеемИзвестный советский художник Александр Дейнека говорил: "Я могу часами любоваться бегунами, пятиборцами, пловцами, лыжниками. Спорт облагораживает человека, как все красивое".
© Фото предоставлено Русским Музеем
Известный советский художник Александр Дейнека говорил: "Я могу часами любоваться бегунами, пятиборцами, пловцами, лыжниками. Спорт облагораживает человека, как все красивое".
© Фото предоставлено Русским МузеемСпортивная тема давала художникам возможность свободно выражать себя, не загоняя в конкретные стилевые рамки, а иногда и вообще им противостоять.
© Фото предоставлено Русским Музеем
Спортивная тема давала художникам возможность свободно выражать себя, не загоняя в конкретные стилевые рамки, а иногда и вообще им противостоять.
© Фото предоставлено Русским МузеемВ 1931 году нормы ГТО закрепили важность спорта для советского гражданина. Искусство той поры наполнено образами физкультурников, гимнастов и атлетов.
© Фото предоставлено Русским Музеем
В 1931 году нормы ГТО закрепили важность спорта для советского гражданина. Искусство той поры наполнено образами физкультурников, гимнастов и атлетов.
© Фото предоставлено Русским МузеемДаже в тяжелые военные годы в стране не был утерян интерес к спорту. В 1950-е на первых мирных Олимпиадах побеждали атлеты-фронтовики, что отразилось и в искусстве.
© Фото предоставлено Русским Музеем
Даже в тяжелые военные годы в стране не был утерян интерес к спорту. В 1950-е на первых мирных Олимпиадах побеждали атлеты-фронтовики, что отразилось и в искусстве.
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