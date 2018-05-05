Александринский театр отправляется на гастроли в Китай

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Александринский театр отправляется в субботу на гастроли в Китай, выступления петербургской труппы пройдут в Шанхае с 8 по 14 мая, сообщает пресс-служба театра.

"Александринка" представит вниманию китайских зрителей спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" по пьесе Бертольда Брехта в постановке знаменитого греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, а также работу "Гамлет" Уильяма Шекспира в режиссуре Валерия Фокина.

Представления пройдут на сцене театра "Данинг" (Daning Theatre). Сообщается, что спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" впервые покажут не на родной сцене, а в гастрольном туре. Постановка "Гамлет", в свою очередь, в августе прошлого года была представлена на Международном театральном фестивале в Тоге и стала одним из главных событий программы "Русские сезоны в Японии".

Гастроли Александринского театра в Шанхае станут уже третьим визитом труппы в Китай. Программа прежних выступлений "Александринки" в Китае была составлена из спектаклей по пьесам русского классического репертуара. Китайские зрители смогли познакомиться с постановками художественного руководителя театра Валерия Фокина по произведениям Николая Гоголя.