Костромской драмтеатр покажет русскую классику на гастролях в Кувейте

БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Костромской драматический театра имени Островского, прибывший на гастроли в Кувейт, познакомит местного зрителя с русской классикой, сообщается на сайте регионального правительства.

"Костромской драматический театр имени Алексея Николаевича Островского по приглашению посольства РФ в Кувейте и министерства культуры Кувейта прибыл с гастролями в Кувейт. Гастроли продлятся до 8 мая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в российском посольстве Кувейта театр покажет спектакль "Мир вашему дому", посвященный Великой Победе. Кроме этого театр примет участие в акции "Бессмертный полк", которая пройдет в столице государства Эль-Кувейте.

На сцене национального театра Кувейта будет показано большое гала-представление. Зрители увидят фрагменты спектакля "Снегурочка" и "Женитьба Белугина" Островского, познакомятся со спектаклем "Дядюшкин сон" по мотивам Достоевского, гоголевским "Ревизором" и пушкинской "Капитанской дочкой".

Костромские артисты представят зрителям и мировую классику: спектакль "Двенадцатая ночь" Шекспира, "Пигмалион" Бернарда Шоу. Кроме того, зрителям будет представлена большая коллекция театральных костюмов, говорится в сообщении.