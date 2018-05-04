Мединский отказал "Распрекрасному принцу" в удостоверении из-за "Садко"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Иностранный мультфильм "Распрекрасный принц" не получит прокатное удостоверение на 24 мая, сказал журналистам в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Ранее, согласно письму, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, Минкультуры предложило кинопрокатной компании "Вольга" перенести дату проката анимационного фильма "Распрекрасный принц" североамериканского производства с 24 мая на 28 июня из-за российского мультфильма "Садко".

"Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный мультфильм на эту дату релиза (прокатное удостоверение) не получит, это противоречит правилам проката", — сказал Мединский.

Он отметил, что иностранный мультфильм мешает российскому, поэтому им предложили договориться "по-хорошему". Если же этого сделано не будет, он будет поставлен на дату, предложенную Минкультуры.

"Мы занимаемся поддержкой российского кино", — добавил министр.