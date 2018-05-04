Мединский надеется, что 9 мая "Собибор" заинтересует многих зрителей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минкультуры РФ рассчитывает, что фильм "Собибор" Константина Хабенского получит дополнительных зрителей 9 мая, сказал журналистам в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее Минкультуры договорилось с прокатчиком фильма "Мстители: война бесконечности" о том, что не будет переносить дату его выхода в прокат 3 мая, когда выходил в прокат "Собибор", если картину не будут показывать 9 мая.

"Да, мы рассчитываем, что фильм уровня и тематики "Собибора" получит дополнительных зрителей. Я считаю, что для нашей страны и для наших граждан было бы важно знать эту историю. История "Мстителей" очень захватывающая, но к реальной жизни отношения не имеет", — сказал Мединский.

Он отметил, что история "Собибора" должна быть в сердце каждого российского гражданина.