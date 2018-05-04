МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Решение отложить вручение Нобелевской премии по литературе нельзя оценивать однозначно плохо, возможно, оно поможет Нобелевскому комитету переосмыслить, в частности, критерии своего отбора, считает профессор кафедры мировой литературы Института русского языка имени Пушкина Галина Якушева.

Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, заявила в пятницу о своем решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год. Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.

"С моей точки зрения, в последние годы премия давалась далеко не самым ярким произведениям литературы. Кроме того, при вручении этой награды есть и всегда была идеологическая тенденциозность, пристрастность. Один из примеров – присвоение премии роману Бориса Пастернака "Доктор Живаго". Ничего выдающегося, кроме его судьбы – его отказывались публиковать на родине – в нем нет. Здесь сыграл свою роль не столько талант, сколько история печатания, вернее непечатания, этой книги в СССР. То же и с историей выдвижения на премию Максима Горького", — сказала она РИА Новости.

Якушева отметила, что в мире существует много других престижных национальных премий, и они не менее важны.

"У нас это "Русский Букер", "Национальный бестселлер", "Большая книга". Во Франции – престижная премия братьев Гонкур. В Германии — премия Генриха фон Клейста. В Америке очень уважаема Пулитцеровская премия", — отметила она.

"Это событие — сигнал общественности о проблемах в Нобелевском комитете. И взять некоторую паузу — это, может быть, и неплохо. Это может помочь им определиться, в том числе, с критериями своего отбора. Так что в этом есть смысл", — подчеркнула литературовед.