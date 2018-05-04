Спектакль Серебренникова показали на фестивале в Германии

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Московский театр "Гоголь-центр" представил спектакль Кирилла Серебренникова "Кому на Руси жить хорошо" в Германии в рамках Международного театрального фестиваля в Висбадене, первое представление в четверг прошло с невероятным успехом, рассказала РИА Новости актриса Евгения Добровольская.
По словам актрисы, она очень рада играть в спектакле Серебренникова. "Постановка такого высокого уровня: по вокалу, движению и драматическому искусству, что равных ему нет. И немецкие зрители отметили, что они такого не видели в драматическом театре никогда", — сказала актриса.
Она также призналась, что артистам очень не хватает Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве "Седьмой студии". "Каждую секунду мы все пытаемся понять, что бы он нам сказал про эту сцену или другую. В Германии Кирилла очень любят, говорят, что он соединяет культуры двух стран. И мы все надеемся, что этот бред и абсурд по отношению к Кириллу Серебренникову скоро закончится", — подчеркнула Добровольская.
В пятницу вечером состоится заключительный спектакль "Кому на Руси жить хорошо", который московский театр "Гоголь-центр" покажет немецкому зрителю в Висбадене.