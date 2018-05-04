Вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год отменили

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Шведская академия отменила вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год. Церемонию перенесли на 2019-й.

Решение не присуждать награду в этом году было принято на фоне скандала из-а сексуальных домогательств.

"Мы решили не вручать награду после долгих и интенсивных дискуссий. Доверие сейчас низкое, поэтому мы воздерживаемся в этом году", — сказал информационному агентству ТТ врио постоянного секретаря академии Андерс Ульссон.

По его словам, в следующем году может пройти двойное награждение.

Решение академии шведские СМИ назвали историческим — такого не было со времен Второй мировой войны.

Обвинения в домогательствах

Академия приняла такое решение на фоне кризиса, возникшего после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.

Осенью прошлого года 18 женщин обвинили известного шведского культурного деятеля в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Его работа пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов. Было назначено внутреннее расследование.

Сам мужчина, который женат на одной из членов академии, отвергает все обвинения. Его имя не разглашается, однако СМИ называют, в частности, имена директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно и его супруги — члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

Писателю это не нужно

После скандала четыре писателя — Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман и Клас Эстергрен — объявили об официальном выходе из академии.

Писатель и литературовед Дмитрий Быков положительно отнесся к решению Шведской академии, назвав его паллиативной мерой.

Быков даже предложил вовсе отменить вручение премии.

"Потому что всякий раз, когда ее вручают кому-то из наших, это вызывает громкий скандал", — объяснил писатель.

Быков добавил, что русским писателям надо отказаться от любых международных премий, потому что получать их считается непатриотичным.

Репутация Шведской академии испорчена

"А еще лучше не получать их вообще, потому что писателю это не нужно, его главный символ — бессмертие, а коллегам это обидно", — заключил писатель.

Как считает внук писателя Михаила Шолохова, член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, перенос вручения премии не повлияет на репутацию и авторитет будущих лауреатов, однако они пострадают морально.

"Люди, которые становятся лауреатами Нобелевской премии, в подавляющем большинстве случаев этого, безусловно, заслуживают", — отметил он.

По словам Шолохова, за последние десятилетия Нобелевская премия стала политизированной и коммерциализированной.

После того, как было принято решение о возможности использования на рынке вклада шведского ученого Альфреда Нобеля, с процента которого вручалась премия, денежное вознаграждение резко увеличилось, что сыграло отрицательную роль, считает он.

"До этого момента Нобелевская премия — это была Нобелевская премия, сейчас она получила интерес уже как серьезная материальная история", — заключил парламентарий.

Урон литературе и читателям

В свою очередь, сенатор Игорь Морозов заявил, что решение Шведской академии нанесет урон и литературе, и читателям. По его мнению, эту премию ждут каждый год с надеждой, что номинанты привнесут новые веяния в мировую литературу, дадут ей новые направления.

Морозов считает, что тема харрасмента не должна влиять на этот общемировой литературный процесс.

"Расследование в академии, если руководство учреждения считает это необходимым, должно быть произведено", — добавил сенатор.

Как он отметил, смешивать эти два вопроса "не совсем разумно" и по той причине, что в последнее время тема харрасмента приобрела "излишне острое" звучание на Западе, а в других частях света "эти вещи оценивают по-другому".