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Культура

Вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год отменили

14:4004.05.2018
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© Flickr / Vegardig Вручение Нобелевской премии. Архивное фотоВручение Нобелевской премии. Архивное фото
© Flickr / Vegardig

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Шведская академия отменила вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год. Церемонию перенесли на 2019-й.
Решение не присуждать награду в этом году было принято на фоне скандала из-а сексуальных домогательств.

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© Fotolia / frameworks2014
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"Мы решили не вручать награду после долгих и интенсивных дискуссий. Доверие сейчас низкое, поэтому мы воздерживаемся в этом году", — сказал информационному агентству ТТ врио постоянного секретаря академии Андерс Ульссон.

По его словам, в следующем году может пройти двойное награждение.

Решение академии шведские СМИ назвали историческим — такого не было со времен Второй мировой войны.

Обвинения в домогательствах

Академия приняла такое решение на фоне кризиса, возникшего после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.

Осенью прошлого года 18 женщин обвинили известного шведского культурного деятеля в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Его работа пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов. Было назначено внутреннее расследование.

Сам мужчина, который женат на одной из членов академии, отвергает все обвинения. Его имя не разглашается, однако СМИ называют, в частности, имена директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно и его супруги — члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

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После скандала четыре писателя — Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман и Клас Эстергрен — объявили об официальном выходе из академии.

Писателю это не нужно

Писатель и литературовед Дмитрий Быков положительно отнесся к решению Шведской академии, назвав его паллиативной мерой.

Быков даже предложил вовсе отменить вручение премии.

"Потому что всякий раз, когда ее вручают кому-то из наших, это вызывает громкий скандал", — объяснил писатель.

Быков добавил, что русским писателям надо отказаться от любых международных премий, потому что получать их считается непатриотичным.

Здание Шведской академии в Стокгольме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Из Шведской академии уходит еще одна писательница
"А еще лучше не получать их вообще, потому что писателю это не нужно, его главный символ — бессмертие, а коллегам это обидно", — заключил писатель.

Репутация Шведской академии испорчена

Как считает внук писателя Михаила Шолохова, член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, перенос вручения премии не повлияет на репутацию и авторитет будущих лауреатов, однако они пострадают морально.

"Люди, которые становятся лауреатами Нобелевской премии, в подавляющем большинстве случаев этого, безусловно, заслуживают", — отметил он.

По словам Шолохова, за последние десятилетия Нобелевская премия стала политизированной и коммерциализированной.

После того, как было принято решение о возможности использования на рынке вклада шведского ученого Альфреда Нобеля, с процента которого вручалась премия, денежное вознаграждение резко увеличилось, что сыграло отрицательную роль, считает он.

"До этого момента Нобелевская премия — это была Нобелевская премия, сейчас она получила интерес уже как серьезная материальная история", — заключил парламентарий.

Урон литературе и читателям

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий прокомментировал перенос Нобелевской премии по литературе
В свою очередь, сенатор Игорь Морозов заявил, что решение Шведской академии нанесет урон и литературе, и читателям. По его мнению, эту премию ждут каждый год с надеждой, что номинанты привнесут новые веяния в мировую литературу, дадут ей новые направления.

Морозов считает, что тема харрасмента не должна влиять на этот общемировой литературный процесс.

"Расследование в академии, если руководство учреждения считает это необходимым, должно быть произведено", — добавил сенатор.

Как он отметил, смешивать эти два вопроса "не совсем разумно" и по той причине, что в последнее время тема харрасмента приобрела "излишне острое" звучание на Западе, а в других частях света "эти вещи оценивают по-другому".

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